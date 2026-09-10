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LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς: Ραγίζει καρδιές για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

 10.09.2026 - 16:18
Σάκης Ρουβάς: Ραγίζει καρδιές για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Με μία ανάρτηση αποχαιρέτισε ο Σάκης Ρουβάς τον Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στα 54 του χρόνια.

Ο καλλιτέχνης άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου από ανακοπή, με πλήθος καλλιτεχνών και θαυμαστών του να λένε το δικό τους «αντίο» στον τραγουδιστή μέσω δημοσιεύσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Σάκης Ρουβάς έκανε την Πέμπτη ένα Instagram story, δημοσιεύοντας ένα ασπρόμαυρο πορτρέτο του Γιώργου Μαζωνάκη, σημειώνοντας πάνω σε αυτό «δεν υπάρχουν λόγια. Καλό ταξίδι, φίλε μου».

Δείτε την ανάρτησή του

  

Ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή το απόγευμα της Τετάρτης, ενώ βρισκόταν στην κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι για προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά την τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα αισθάνθηκε έντονο πόνο στο στήθος και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή. Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε στις 16:21 και επτά λεπτά αργότερα διασώστης έφτασε στο σημείο και ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ. Ακολούθησε η μεταφορά του στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 17:40.

Η οικογένειά του καλλιτέχνη ζήτησε τον ορισμό τεχνικού συμβούλου, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του. Η νεκροψία-νεκροτομή, που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη μετατέθηκε για το πρωί της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, το πρωί της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε έρευνα του ελληνικού FBI στην κλινική Stem Cell.  Στο ιατρείο προσήλθε και στέλεχος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Εκεί βρίσκονταν οι δύο γιατροί που είναι ιδιοκτήτες και διαχειριστές της κλινικής, οι οποίοι, παρουσία εισαγγελέα, αστυνομικών της Ασφάλειας και στελεχών του ελληνικού FBI, κλήθηκαν να υποδείξουν στους αστυνομικούς όλους τους χώρους του ιατρείου, στο πλαίσιο της επιτόπιας έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

Πηγή: protothema.gr

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