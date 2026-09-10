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Γιώργος Μαζωνάκης: Έτσι τον αποχαιρέτισε η πρώην σύντροφος του

 10.09.2026 - 16:11
Γιώργος Μαζωνάκης: Έτσι τον αποχαιρέτισε η πρώην σύντροφος του

Με μία κοινή φωτογραφία τους από το παρελθόν, αποχαιρέτισε τον Γιώργο Μαζωνάκη η πρώην σύντροφός του, Μαρία Δελόγκα.

Λίγες ώρες μετά την είδηση για τον ξαφνικό θάνατο του καλλιτέχνη, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, η χορεύτρια προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, λέγοντας έτσι το δικό της «αντίο» στον πρώην σύντροφό της. «Γιώργη μου…» έγραψε χαρακτηριστικά πάνω στο story που έκανε τα ξημερώματα της Πέμπτης, προσθέτοντας emoji με μία ραγισμένη καρδιά και ένα λευκό περιστέρι.

Δείτε την ανάρτησή της

 

Το πρώην ζευγάρι είχε κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση τον Ιανουάριο του 2017, όταν ο τραγουδιστής και η χορεύτρια είχαν βρεθεί στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Τι απέγινε η Μπέιμπι Τζέιν». 

Έναν μήνα νωρίτερα, τον Δεκέμβριο, η Μαρία Δελόγκα είχε βρεθεί στην πρεμιέρα του καλλιτέχνη στο «Έναστρον».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή, έπειτα από ανακοπή που υπέστη το απόγευμα της Τετάρτης, ενώ βρισκόταν στην κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι, όπου είχε προγραμματίσει να υποβληθεί σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης φλεβοκαθετήρα, ο τραγουδιστής φέρεται να αισθάνθηκε έντονο πόνο στο στήθος και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή.

Η κλινική κάλεσε το ΕΚΑΒ στις 16:21 και επτά λεπτά αργότερα έφτασε διασώστης με μοτοσικλέτα, ο οποίος ξεκίνησε άμεσα ΚΑΡΠΑ. Λίγο αργότερα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραγουδιστή και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου έφτασε στις 16:45. Οι προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης συνεχίστηκαν και στο νοσοκομείο, χωρίς αποτέλεσμα. Η κατάστασή του κρίθηκε μη αναστρέψιμη και ο θάνατός του διαπιστώθηκε και τυπικά στις 17:40.

 

Η οικογένεια του καλλιτέχνη ζήτησε τον ορισμό τεχνικού συμβούλου, με στόχο να διερευνηθούν σε βάθος οι συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του. Παράλληλα, η νεκροψία-νεκροτομή, η οποία είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη, μετατέθηκε για το πρωί της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου.

Το πρωί της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε έρευνα του ελληνικού FBI στην κλινική Stem Cell. Στο ιατρείο προσήλθε και στέλεχος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Εκεί βρίσκονταν οι δύο γιατροί που είναι ιδιοκτήτες και διαχειριστές της κλινικής, οι οποίοι, παρουσία εισαγγελέα, αστυνομικών της Ασφάλειας και στελεχών του ελληνικού FBI, κλήθηκαν να υποδείξουν στους αστυνομικούς όλους τους χώρους του ιατρείου, στο πλαίσιο της επιτόπιας έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: protothema.gr

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