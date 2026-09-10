Δίκη Φαίδωνος: Στο επίκεντρο μαρτυρίες από το εργασιακό περιβάλλον της παραπονούμενης - Πότε θα συνεχιστεί η διαδικασία

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη σημερινή δικάσιμο κατέθεσαν μάρτυρες από το εργασιακό περιβάλλον της παραπονούμενης, με την κατηγορούσα αρχή να συνεχίζει την παρουσίαση της υπόθεσής της.

Από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, στα τέλη Ιουλίου, έχουν καταθέσει περισσότεροι από δέκα μάρτυρες κατηγορίας, στην πλειοψηφία τους μέλη της ανακριτικής ομάδας της Αστυνομίας και εμπειρογνώμονες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα για την εξέλιξη, αλλά και την τελική έκβαση της υπόθεσης, αναμένεται να έχει η κατάθεση της ίδιας της παραπονούμενης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούσα αρχή επιδιώκει η κατάθεσή της να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία της στο δικαστικό μέγαρο, αλλά όχι μέσα στην αίθουσα όπου συνεδριάζει το Κακουργιοδικείο. Το πιο πιθανό είναι η κατάθεση αναμένεται να δοθεί από άλλη αίθουσα μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η τελευταία προγραμματισμένη δικάσιμος δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς η κατηγορούσα αρχή δεν είχε καταφέρει να εξασφαλίσει την παρουσία επιπρόσθετων μαρτύρων. Ως εκ τούτου, η υπόθεση ορίστηκε εκ νέου για σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου.

Η ακροαματική διαδικασία διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών και χωρίς την παρουσία κοινού, κατόπιν απόφασης του Δικαστηρίου, το οποίο έκανε δεκτό σχετικό αίτημα της κατηγορούσας αρχής.

Η κατηγορούσα αρχή εκπροσωπείται, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου, από την Ανώτερη Δικηγόρο της Δημοκρατίας, Μικαέλλα Πασιαρδή.

Ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες, οι οποίες αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου.

Ο κατηγορούμενος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες.

Η διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου συνεχίζεται, με την επόμενη δικάσιμο να έχει οριστεί για τις 17 Σεπτεμβρίου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ