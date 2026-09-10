Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτική«Πικρό μάθημα διπλωματίας» - Πώς σχολιάζουν στην Τουρκία την Τριμερή Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πικρό μάθημα διπλωματίας» - Πώς σχολιάζουν στην Τουρκία την Τριμερή Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου

 10.09.2026 - 17:05
«Πικρό μάθημα διπλωματίας» - Πώς σχολιάζουν στην Τουρκία την Τριμερή Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου

«Πικρό μάθημα διπλωματίας» για την Κυβέρνηση της Τουρκίας χαρακτηρίζει ο πρώην Τούρκος πρέσβης και βουλευτής του CHP Ναμίκ Ταν τη Διακήρυξη του Ελ Αλαμέιν μεταξύ Ελλάδας, Αιγύπτου και Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ταν υποστηρίζει ότι η τριμερής διακήρυξη αποτελεί, κυρίως από την πλευρά της Ελλάδας, «άμεση απάντηση» στη Συμφωνία της Μέκκας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η εκτίμησή του ότι «η Ελλάδα βρήκε τη στήριξη που αναζητούσε στην Αίγυπτο» για το υποθαλάσσιο ηλεκτρικό καλώδιο GREGY.

Κατά τον Τούρκο πρώην διπλωμάτη, Αθήνα και Κάιρο «μετουσίωσαν σε πράξη την αμοιβαία αλληλεγγύη τους» απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο και ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο, με αιχμή και το φυσικό αέριο.

Ο Ναμίκ Ταν εκτιμά ότι, παρότι η Τουρκία δεν κατονομάζεται στη διακήρυξη, διαμορφώνεται ουσιαστικά «κοινή στάση απέναντι στις θέσεις του AKP».

Όπως υποστηρίζει, η αναφορά στο Δίκαιο της Θάλασσας στρέφεται κατά του τουρκολιβυκού μνημονίου, η θέση για το Κυπριακό απορρίπτει τη λύση δύο κρατών που προωθεί η Άγκυρα, ενώ παράλληλα στηρίζονται ενεργειακά σχέδια που αφήνουν την Τουρκία εκτός.

Ο Ταν εξαπολύει μάλιστα αιχμές κατά της εξωτερικής πολιτικής της τουρκικής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι αντιλήψεις περί «ισλαμικής ενότητας» δεν έχουν θέση στον «σκληρό κόσμο της διπλωματικής πραγματικότητας».

Καλεί τέλος την Άγκυρα να εγκαταλείψει τα «μεγάλα λόγια» περί «ρόλου playmaker», τα οποία, όπως αναφέρει, προκαλούν στους συνομιλητές της Τουρκίας «νεο-οθωμανικούς και νεο-αυτοκρατορικούς συνειρμούς».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι είναι η πλασμαφαίρεση, σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται και ποιες είναι οι παρενέργειες
Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 85χρονος - Τον χτύπησε όχημα που έκανε όπισθεν
Στεγαστική «ανάσα»: Οικόπεδα στο 25% της αξίας τους και έξτρα όροφος - Όσα προνοούν τα νέα σχέδια
«Ανάσα» στους καταναλωτές - Ανακοίνωσε παράταση στη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα το ΥΠΟΙΚ
«Άλλο είναι να σκοτώνεσαι για την πατρίδα κι άλλο να σε σκοτώνει η πατρίδα» – Οι άνθρωποι του Μαρί αποχαιρετούν μέσω του ThemaOnline την Πόπη Χριστοφόρου
VIDEO: Την έδειξε η κάμερα για 4 δευτερόλεπτα και το κινητό της πήρε φωτιά- «Χρεοκόπησέ με»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ράγισαν και οι πέτρες στην κηδεία της Πόπης Χριστοφόρου – Την αποχαιρέτησαν όπως ήθελε (Φωτογραφία)

 10.09.2026 - 16:51
Επόμενο άρθρο

Γιώργος Μαζωνάκης: Είχε καταρρεύσει λίγες μέρες πριν σε εστιατόριο – Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

 10.09.2026 - 17:09
«Φέρνω μήνυμα φιλίας από το Ισραήλ» – Τι συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Χέρτζογκ

«Φέρνω μήνυμα φιλίας από το Ισραήλ» – Τι συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Χέρτζογκ

Φέρνω μήνυμα φιλίας από το Ισραήλ, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της χώρας κ. Ισαάκ Χέρτζογκ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Φέρνω μήνυμα φιλίας από το Ισραήλ» – Τι συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Χέρτζογκ

«Φέρνω μήνυμα φιλίας από το Ισραήλ» – Τι συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Χέρτζογκ

  •  10.09.2026 - 13:06
Θάνατος Μαζωνάκη: Στο φως νέα στοιχεία - Με πελατολόγιο από Κύπρο η κλινική στην οποία έπαθε ανακοπή

Θάνατος Μαζωνάκη: Στο φως νέα στοιχεία - Με πελατολόγιο από Κύπρο η κλινική στην οποία έπαθε ανακοπή

  •  10.09.2026 - 17:39
Δίκη Φαίδωνος: Στο επίκεντρο μαρτυρίες από το εργασιακό περιβάλλον της παραπονούμενης - Πότε θα συνεχιστεί η διαδικασία

Δίκη Φαίδωνος: Στο επίκεντρο μαρτυρίες από το εργασιακό περιβάλλον της παραπονούμενης - Πότε θα συνεχιστεί η διαδικασία

  •  10.09.2026 - 16:48
ΕΚΤ: Ανεβάζει ξανά τα επιτόκια – Ποιος ο λόγος και ποιες οι νέες τιμές

ΕΚΤ: Ανεβάζει ξανά τα επιτόκια – Ποιος ο λόγος και ποιες οι νέες τιμές

  •  10.09.2026 - 16:07
Σοκ από τη Βουλή για την ψυχική υγεία: Άτομα με αυτισμό στην Αθαλάσσα και περιστατικά σε αστυνομικά τμήματα

Σοκ από τη Βουλή για την ψυχική υγεία: Άτομα με αυτισμό στην Αθαλάσσα και περιστατικά σε αστυνομικά τμήματα

  •  10.09.2026 - 16:12
VIDEO: Ανδρούλλα Βασιλείου: «Είναι τιμητικό για ένα κράτος μια Πρώτη Κυρία να κάνει γύρους για να βρει πάρκινγκ; - Είναι θέμα πρεστίζ»

VIDEO: Ανδρούλλα Βασιλείου: «Είναι τιμητικό για ένα κράτος μια Πρώτη Κυρία να κάνει γύρους για να βρει πάρκινγκ; - Είναι θέμα πρεστίζ»

  •  10.09.2026 - 14:07
Πότε θα γίνουν οι διπλές «εκλογές» στα κατεχόμενα - Εγκρίθηκε η «νομοθεσία»

Πότε θα γίνουν οι διπλές «εκλογές» στα κατεχόμενα - Εγκρίθηκε η «νομοθεσία»

  •  10.09.2026 - 16:13
Συγκινεί ο Δίπλαρος από την κηδεία της Πόπης: «Ίσως σήμερα να τελειώνει ο δικός σου πόνος - Ο Μίλτος και ο Χρίστος σε περιμένουν»

Συγκινεί ο Δίπλαρος από την κηδεία της Πόπης: «Ίσως σήμερα να τελειώνει ο δικός σου πόνος - Ο Μίλτος και ο Χρίστος σε περιμένουν»

  •  10.09.2026 - 15:49

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα