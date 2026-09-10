«Πικρό μάθημα διπλωματίας» - Πώς σχολιάζουν στην Τουρκία την Τριμερή Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ταν υποστηρίζει ότι η τριμερής διακήρυξη αποτελεί, κυρίως από την πλευρά της Ελλάδας, «άμεση απάντηση» στη Συμφωνία της Μέκκας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η εκτίμησή του ότι «η Ελλάδα βρήκε τη στήριξη που αναζητούσε στην Αίγυπτο» για το υποθαλάσσιο ηλεκτρικό καλώδιο GREGY.

Κατά τον Τούρκο πρώην διπλωμάτη, Αθήνα και Κάιρο «μετουσίωσαν σε πράξη την αμοιβαία αλληλεγγύη τους» απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο και ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο, με αιχμή και το φυσικό αέριο.

Ο Ναμίκ Ταν εκτιμά ότι, παρότι η Τουρκία δεν κατονομάζεται στη διακήρυξη, διαμορφώνεται ουσιαστικά «κοινή στάση απέναντι στις θέσεις του AKP».

Όπως υποστηρίζει, η αναφορά στο Δίκαιο της Θάλασσας στρέφεται κατά του τουρκολιβυκού μνημονίου, η θέση για το Κυπριακό απορρίπτει τη λύση δύο κρατών που προωθεί η Άγκυρα, ενώ παράλληλα στηρίζονται ενεργειακά σχέδια που αφήνουν την Τουρκία εκτός.

Ο Ταν εξαπολύει μάλιστα αιχμές κατά της εξωτερικής πολιτικής της τουρκικής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι αντιλήψεις περί «ισλαμικής ενότητας» δεν έχουν θέση στον «σκληρό κόσμο της διπλωματικής πραγματικότητας».

Καλεί τέλος την Άγκυρα να εγκαταλείψει τα «μεγάλα λόγια» περί «ρόλου playmaker», τα οποία, όπως αναφέρει, προκαλούν στους συνομιλητές της Τουρκίας «νεο-οθωμανικούς και νεο-αυτοκρατορικούς συνειρμούς».