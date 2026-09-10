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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ενδιαφέρει τους Λεμεσιανούς: Αυτοί οι χώροι στάθμευσης πρέπει να μείνουν άδειοι

 10.09.2026 - 15:08
Ενδιαφέρει τους Λεμεσιανούς: Αυτοί οι χώροι στάθμευσης πρέπει να μείνουν άδειοι

Εργασίες επί των παρόδιων χώρων στάθμευσης που βρίσκονται επί της οδού Μισιαούλη και Καβάζογλου και της Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ στις 15/09/2026 από τις 05.00 π.μ. μέχρι τις 4.00 μ.μ.

Ο Δήμος Λεμεσού, επιθυμεί να πληροφορήσει τους δημότες και ιδιαίτερα τους καθημερινούς χρήστες των παρόδιων χώρων στάθμευσης στις πιο κάτω οδούς ότι την Τρίτη 15/09/2026 από τις 05.00 π.μ. μέχρι τις 4.00 μ.μ., θα πραγματοποιούνται εργασίες στο οδόστρωμα και οι χώροι στάθμευσης πρέπει να παραμείνουν άδειοι.

· Μισιαούλη και Καβάζογλου από τη συμβολή της με την οδό Δημοκρατίας μέχρι τη συμβολή της με την οδό Πάφου

· Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, από τη συμβολή της με την οδό Πάφου μέχρι τη συμβολή της με την Λεωφ. Νίκου και Δέσποινας Παττίχη

Παρακαλούνται οι οδηγοί όπως να μεριμνήσουν να σταθμεύσουν ή και να μετακινήσουν τα οχήματα τους σε άλλους δημοτικούς χώρους στάθμευσης της περιοχής μέχρι την αποπεράτωση των εργασιών.

Ο Δήμος ζητά την κατανόηση του κοινού και απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία που μπορεί να υπάρξει.

 

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