Ευρώπη: Πρόταση-σοκ για δασμούς 80% στα κινεζικά αυτοκίνητα και εξαρτήματα

Η πίεση προς τις Βρυξέλλες για ακόμη σκληρότερα μέτρα απέναντι στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία μεγαλώνει και αυτή τη φορά η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι είναι εξαιρετικά επιθετική.

Ο Roberto Vavassori, πρόεδρος της ιταλικής ένωσης αυτοκινητοβιομηχανίας και προμηθευτών ANFIA, ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα εντελώς διαφορετικό καθεστώς για τις εισαγωγές αυτοκινήτων και εξαρτημάτων από την Κίνα: ένα όριο εισαγωγών και, πάνω από αυτό, δασμό 80%.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια λογική «φρένου» στη γρήγορη αύξηση της παρουσίας των κινεζικών εταιρειών στην ευρωπαϊκή αγορά.



Το «τσακίστε τώρα τους Κινέζους» μπορεί να περιγράψει δημοσιογραφικά τη σκληρότητα της συγκεκριμένης προσέγγισης, δεν αποτελεί όμως αυτούσια δήλωση του Vavassori.

Και, κυρίως, πρέπει να διευκρινιστεί ότι σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου 2026, δεν υπάρχει απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δασμό 80%. Πρόκειται για πρόταση του επικεφαλής ενός από τους σημαντικότερους φορείς της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Reuters, η πρότασή του προβλέπει ότι οι κινεζικές εισαγωγές θα μπορούν να φτάνουν μέχρι ένα επίπεδο που αντιστοιχεί στο 8% των ετήσιων ευρωπαϊκών ταξινομήσεων, ενώ πάνω από αυτό το όριο θα ενεργοποιείται δασμός 80%.

Η χρονική στιγμή δεν είναι τυχαία. Σύμφωνα με στοιχεία της ACEA που επικαλείται το Reuters, τα αυτοκίνητα κινεζικών μαρκών ξεπέρασαν ήδη το 9% των πωλήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Και εδώ βρίσκεται το πραγματικό σημείο ανησυχίας για την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Οι Κινέζοι κατασκευαστές δεν αποτελούν πλέον έναν περιφερειακό παίκτη που ανταγωνίζεται την Ευρώπη αποκλειστικά με χαμηλές τιμές. Διαθέτουν σύγχρονα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, προηγμένες μπαταρίες, υψηλή τεχνολογία, ολοένα καλύτερη ποιότητα και μια παραγωγική βάση τεράστιας κλίμακας.

Η παρουσία εταιρειών όπως οι BYD, Chery, MG, Omoda, Jaecoo, Leapmotor και άλλων μεγαλώνει συνεχώς, ενώ η ίδια εικόνα είναι πλέον ορατή και στην ελληνική αγορά.

Το μεγάλο μέτωπο δεν είναι μόνο τα αυτοκίνητα

Το ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της ιταλικής πρότασης είναι ότι ο δασμός δεν θα αφορά μόνο ολόκληρα αυτοκίνητα. Ο Vavassori θέλει αντίστοιχη προστασία και για τα κινεζικά εξαρτήματα, υποστηρίζοντας ότι τα parts και τα επιμέρους συστήματα ενός οχήματος αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% της συνολικής αξίας του. Εκεί βρίσκεται, κατά την ANFIA, η επόμενη μεγάλη απειλή για την Ευρώπη.

Ακόμη και εάν κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες δημιουργήσουν εργοστάσια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το κρίσιμο ερώτημα είναι τι πραγματικά θα κατασκευάζεται στην Ευρώπη.

Θα χρησιμοποιούνται ευρωπαϊκά εξαρτήματα, ευρωπαϊκές μπαταρίες και ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά ή τα εργοστάσια θα λειτουργούν κυρίως ως μονάδες τελικής συναρμολόγησης κομματιών που θα συνεχίσουν να έρχονται από την Κίνα;

Ο επικεφαλής της ANFIA χρησιμοποιεί μάλιστα ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα γι’ αυτό το ενδεχόμενο, χαρακτηρίζοντας τέτοιες εγκαταστάσεις ουσιαστικά ως εργοστάσια «κατσαβιδιού».

Οι αριθμοί εξηγούν την ανησυχία

Οι Ιταλοί προμηθευτές αυτοκινητοβιομηχανίας εξήγαγαν μόνο προς τη Γερμανία προϊόντα αξίας 4,9 δισ. ευρώ το 2025. Ο Vavassori εκτιμά ότι, χωρίς πρόσθετα μέτρα προστασίας, οι ιταλικές εξαγωγές εξαρτημάτων θα μπορούσαν να μειωθούν ακόμη και κατά 40%-50% έως το 2028.

Είναι πρόβλεψη της ANFIA και όχι επίσημη εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δείχνει το μέγεθος του φόβου που επικρατεί πλέον σε τμήμα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Η Ευρώπη έχει ήδη επιβάλει πρόσθετους αντισταθμιστικούς δασμούς στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην Κίνα, μετά την έρευνα για τις κρατικές επιδοτήσεις.

Οι πρόσθετοι συντελεστές κυμαίνονται, ανάλογα με τον κατασκευαστή, από 7,8% έως 35,3%, πάνω στο ήδη υπάρχον βασικό καθεστώς εισαγωγής αυτοκινήτων. Η συνολική επιβάρυνση φτάνει έτσι περίπου από 18% έως 45%. Τα μέτρα ισχύουν για πέντε χρόνια.

Ωστόσο, η Κομισιόν έχει αφήσει ανοικτό και τον δρόμο των επιμέρους συμφωνιών.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Cupra Tavascan, το οποίο κατασκευάζεται στην Κίνα από τη Volkswagen Anhui. Τον Φεβρουάριο του 2026 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχθηκε συμφωνία ελάχιστης τιμής εισαγωγής και περιορισμού του όγκου των εισαγωγών, επιτρέποντας στο συγκεκριμένο μοντέλο να απαλλαγεί από τους πρόσθετους αντισταθμιστικούς δασμούς.

Η πρόταση της ANFIA είναι πολύ πιο ριζική, καθώς αλλάζει συνολικά τη λογική αντιμετώπισης των κινεζικών εισαγωγών.

Τι μπορεί να σημαίνει για τις τιμές στην Ελλάδα

Για τον Έλληνα καταναλωτή, το σημαντικότερο ερώτημα είναι απλό: θα ακριβύνουν τα αυτοκίνητα;

Εάν ένα τόσο αυστηρό καθεστώς υιοθετούνταν πράγματι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά τις ισορροπίες της αγοράς.

Ένας δασμός 80% πάνω από συγκεκριμένη ποσόστωση θα ανάγκαζε πιθανότατα τους Κινέζους κατασκευαστές είτε να περιορίσουν τις εισαγωγές τους είτε να επιταχύνουν την παραγωγή μέσα στην Ευρώπη.

Παράλληλα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακριβότερες εκδόσεις, σε αλλαγή του μείγματος μοντέλων που εισάγονται στην Ελλάδα ή σε απορρόφηση ενός μέρους του πρόσθετου κόστους από τις ίδιες τις εταιρείες.

Δασμός 80% δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ένα αυτοκίνητο των 30.000 ευρώ θα γίνει 54.000 ευρώ στην έκθεση.

Οι δασμοί υπολογίζονται στην αξία εισαγωγής και η τελική τιμή επηρεάζεται από σειρά παραγόντων, όπως τα περιθώρια του κατασκευαστή και του εισαγωγέα, το κόστος μεταφοράς, τη φορολογία και την εμπορική πολιτική κάθε εταιρείας.

Η μεγαλύτερη ανησυχία για τον καταναλωτή μπορεί, πάντως, να βρίσκεται στα εξαρτήματα. Εάν ένα μελλοντικό καθεστώς δασμών κάλυπτε ευρύ φάσμα κινεζικών components, οι επιπτώσεις δεν θα αφορούσαν αποκλειστικά τις κινεζικές μάρκες. Πολλές ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες χρησιμοποιούν σήμερα συστήματα, ηλεκτρονικά, κυψέλες μπαταριών ή άλλα εξαρτήματα που προέρχονται από την Κίνα.

Ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής ενός τέτοιου μέτρου, θα μπορούσε επομένως να δημιουργηθεί πίεση στο κόστος παραγωγής ακόμη και ευρωπαϊκών αυτοκινήτων.

Αν μάλιστα συμπεριλαμβάνονταν και ανταλλακτικά της aftermarket αγοράς, τότε δυνητικά το θέμα θα μπορούσε να περάσει και στο κόστος επισκευής και συντήρησης.

Για την Ελλάδα, όπου η τιμή εξακολουθεί να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα αγοράς και όπου οι κινεζικές εταιρείες έχουν αρχίσει να διευρύνουν έντονα τις διαθέσιμες επιλογές, μια τέτοια αλλαγή θα είχε ιδιαίτερη σημασία.

Σήμερα, πάντως, κανένας νέος δασμός 80% δεν έχει επιβληθεί και καμία αλλαγή δεν υπάρχει στις τιμές των αυτοκινήτων στην Ελλάδα εξαιτίας αυτής της πρότασης.

Η συζήτηση, όμως, αποκαλύπτει κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ο ανταγωνισμός Ευρώπης και Κίνας έχει περάσει πλέον από το επίπεδο των αυτοκινήτων στο επίπεδο της ίδιας της βιομηχανικής επιβίωσης. Εργοστάσια, προμηθευτές, μπαταρίες, τεχνολογία και εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας βρίσκονται στο επίκεντρο. Και η δύσκολη εξίσωση για τις Βρυξέλλες είναι πλέον ξεκάθαρη: πώς θα προστατευτεί η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία χωρίς να πληρώσει τελικά τον λογαριασμό ο Ευρωπαίος καταναλωτής.

Πηγή: newsauto.gr