Τέμπη: «Τα παιδιά μας λοιδορήθηκαν» - Οι οικογένειες των μηχανοδηγών ζητούν δικαιοσύνη και αποκατάσταση της μνήμης τους

Οι καταθέσεις τους εστίασαν στην απώλεια των δικών τους ανθρώπων, αλλά και στη δημόσια συζήτηση που αναπτύχθηκε για την εμπορική αμαξοστοιχία. Οι συγγενείς υποστήριξαν ότι οι αναφορές περί μεταφοράς παράνομου φορτίου επιβάρυναν ακόμη περισσότερο τις οικογένειες, καθώς έθεσαν υπό αμφισβήτηση τη μνήμη και τον επαγγελματικό ρόλο των δύο μηχανοδηγών.

Ο πατέρας του Δημήτρη Μασσαλή κατέθεσε ότι ο γιος του προσπάθησε να μειώσει την ταχύτητα του συρμού όταν αντιλήφθηκε την επιβατική αμαξοστοιχία. Περιέγραψε τον 29χρονο ως μηχανολόγο μηχανικό που αγαπούσε τη δουλειά του και ανέφερε πως η οικογένεια αναγκάστηκε, μετά το δυστύχημα, να αντιμετωπίσει υπαινιγμούς ότι ο γιος της είχε σχέση με λαθρεμπόριο. «Από πού κι ως πού έβγαλαν το παιδί μου λαθρέμπορο;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μητέρα του Σπύρου Βούλγαρη δήλωσε ότι «η αγάπη για τα τρένα δυστυχώς τον πήρε μαζί του», ενώ αναφέρθηκε στις δημόσιες αναφορές που, όπως είπε, έπληξαν και τους δύο νεκρούς μηχανοδηγούς. «Και τα δύο παιδιά που φύγανε λοιδορήθηκαν όσο κανένας άλλος», είπε χαρακτηριστικά.

Τι κατέθεσαν για το σενάριο περί παράνομου φορτίου

Οι οικογένειες των μηχανοδηγών απέρριψαν την εκδοχή ότι η εμπορική αμαξοστοιχία μετέφερε παράνομο φορτίο. Επικαλέστηκαν στοιχεία της δικογραφίας, τεχνικές εκθέσεις και υλικό που, κατά την άποψή τους, δεν επιβεβαιώνεται σχετικό σενάριο.

Η οικογένεια Μασσαλή αναφέρθηκε, ειδικότερα, σε πραγματογνωμοσύνη του δικαστικού πραγματογνώμονα και καθηγητή του ΕΜΠ Πέτρου Τσακιρίδη, σε βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας και σε ηχητικά επικοινωνίας. Υποστήριξε ότι τα στοιχεία αυτά δεν στηρίζουν την υπόθεση μεταφοράς μη δηλωμένου φορτίου.

Η τελική αξιολόγηση των στοιχείων της δικογραφίας και η κρίση για τις αιτίες της πυρκαγιάς, το φορτίο της αμαξοστοιχίας και τις επιμέρους ευθύνες ανήκουν στο δικαστήριο, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δίκης.

Τα σχέδια που έμειναν πίσω

Ο αδελφός του Δημήτρη Μασσαλή περιέγραψε τη στενή σχέση των δύο αδελφών, ενώ η σύντροφός του μίλησε για τη ζωή που σχεδίαζαν μαζί. «Είχαμε σκοπό να κάνουμε παιδιά, να γεμίσουμε το σπίτι», κατέθεσε, περιγράφοντας τον Μασσαλή όχι μόνο ως σύντροφο αλλά και ως συνάδελφο, με τον οποίο μοιραζόταν την καθημερινότητα και την αγάπη για τον σιδηρόδρομο.

Οι συγγενείς του Σπύρου Βούλγαρη ζήτησαν να αποκατασταθεί η μνήμη του και να αποδοθεί δικαιοσύνη για όλα τα θύματα. Μετά τη συνεδρίαση, ο δικηγόρος της οικογένειας δήλωσε ότι επιφυλάσσονται για κάθε νόμιμη ενέργεια, εάν συνεχιστούν -όπως υποστηρίζουν- οι υπαινιγμοί εις βάρος του μηχανοδηγού.

Με την ολοκλήρωση των καταθέσεων των οικογενειών των δύο μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας, η αποδεικτική διαδικασία στη δίκη για τα Τέμπη συνεχίζεται με τις μαρτυρίες επιζώντων της σύγκρουσης. Στην επόμενη συνεδρίαση αναμένεται επίσης η εισαγγελική τοποθέτηση επί αιτημάτων της υποστήριξης της κατηγορίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και αίτημα για έλεγχο του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας.

Πηγή: lifo.gr