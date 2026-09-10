Πως απαντά το ΥΠΑΝ για την επάρκεια διδακτικών βιβλίων

Όλες οι διαδικασίες για την προμήθεια των διδακτικών βιβλίων για τη σχολική χρονιά 2026-27 διενεργήθηκαν από το ΥΠΑΝ έγκαιρα και στο πλαίσιο των νενομισμένων διαδικασιών των δημοσίων συμβάσεων. Παρ’ όλα αυτά, μικρός αριθμός αναδόχων, στους οποίους ανατέθηκαν εκτυπώσεις βιβλίων, παρουσίασαν καθυστερήσεις στις παραδόσεις, αθετώντας τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, επικαλούμενοι τεχνικής φύσεως προβλήματα.

Το ΥΠΑΝ προχώρησε σε άμεσες ενέργειες για την αντιμετώπιση του θέματος, περιλαμβανομένου του τερματισμού συμβάσεων και της ανάθεσης της εργασίας σε νέους αναδόχους. Σε περιπτώσεις βιβλίων όπου, λόγω του μεγάλου όγκου της εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη διενέργεια όλων των εκτυπώσεων από νέους αναδόχους, το ΥΠΑΝ, σε συνεργασία με το Κυβερνητικό Τυπογραφείο, προχώρησε στην εκτύπωση μέρους των επηρεαζόμενων εκδόσεων, υπό μορφή βιβλιαρίων, ώστε να μπορεί να διενεργείται απρόσκοπτα η διδασκαλία του μαθήματος μέχρι την οριστική παραλαβή των διδακτικών βιβλίων και χωρίς να απαιτείται ο καθημερινός πολλαπλασιασμός υλικού από τους εκπαιδευτικούς.

Σημειώνεται ότι όλα τα διδακτικά βιβλία που χρησιμοποιούνται στα δημόσια σχολεία της Κύπρου, βρίσκονται αναρτημένα σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΝ και είναι άμεσα προσβάσιμα από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Για τη διδασκαλία κάποιων από τα γνωστικά αντικείμενα που επηρεάζονται από την καθυστέρηση στην παραλαβή ενός διδακτικού βιβλίου, αξιοποιούνται παράλληλα και άλλες εκδόσεις, οι οποίες έχουν ήδη παραληφθεί από τα σχολεία και επιτρέπουν την απρόσκοπτη διδασκαλία του μαθήματος.

Οι δημόσιες τοποθετήσεις που έχουν γίνει για το θέμα ενέχουν δόση υπερβολής και αχρείαστης μεγέθυνσης του προβλήματος. Στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης αξιοποιούνται συνολικά περί των 700 τίτλων διδακτικών βιβλίων και το 97% των βιβλίων αυτών έχει ήδη παραδοθεί στις σχολικές μονάδες. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός ότι η σχολική χρονιά ξεκινά χωρίς βιβλία είναι ανυπόστατος και προκαλεί αχρείαστη αναστάτωση σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Για το ΥΠΑΝ αποτελεί αυτονόητη προτεραιότητα ότι η δημόσια συζήτηση για την Παιδεία πρέπει να εστιάζεται στα ουσιαστικά ζητήματα που έχουμε ενώπιόν μας, καθώς και στις αλλαγές -παιδαγωγικές και άλλες- που έχει άμεση ανάγκη το δημόσιο σχολείο. Η στάση κάποιων εκπαιδευτικών οργανώσεων να αναδεικνύουν σε κρίσεις ζητήματα που ήδη βρίσκονται σε διαδικασία επίλυσης (π.χ. βιβλία, κλιματιστικά, κ.ά), προκαλεί έντονο προβληματισμό και ανησυχία, ενώ την ίδια στιγμή απροκάλυπτα τοποθετούνται για τη μη εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ή για μη συμμετοχή σε σημαντικές δράσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών. Αυτή η σχολική χρονιά αποτελεί ορόσημο για την κυπριακή εκπαίδευση, με την έναρξη εφαρμογής αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που αδιαμφισβήτητα προσθέτουν ποιότητα, τόσο στη μάθηση και στη διδασκαλία, όσο και στην καθημερινότητα του σχολείου, πολυεπίπεδα.

Σε αυτό το πολύ σημαντικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου σχολείου, το ΥΠΑΝ αναμένει ότι οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους, αλλά και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, θα παραμείνουν ενεργοί εταίροι, σε μια μεταρρυθμιστική πορεία, προς όφελος των παιδιών και της κοινωνίας, αλλά και των ίδιων των εκπαιδευτικών, ως βασική συνιστώσα του εκπαιδευτικού οικοδομήματος.

Το ΥΠΑΝ συνεχίζει απρόσκοπτα να επιδιώκει τον ουσιαστικό διάλογο με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, με πλήρη σεβασμό στους εκπαιδευτικούς και στον θεσμικό τους ρόλο. Με σαφή πολιτική αποφασιστικότητα και στη βάση της προτεραιότητας που έθεσε η Κυβέρνηση στο κεφάλαιο της Παιδείας, το ΥΠΑΝ καλεί όλους να σταθούν με ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας. Η κοινωνία αναμένει από όλους μας -και το έχει δηλώσει επανειλημμένως- να αφήσουμε πίσω πρακτικές που κρατούν το εκπαιδευτικό σύστημα στάσιμο και από κοινού να εργαστούμε για ένα σύγχρονο, ασφαλές και ποιοτικό δημόσιο σχολείο. Αυτή είναι η ευθύνη μας και σε αυτή την κατεύθυνση το ΥΠΑΝ θα συνεχίσει να εργάζεται με προσήλωση.