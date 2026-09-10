Θάνατος Μαζωνάκη: Συνελήφθησαν για θανατηφόρα έκθεση οι γιατροί

Το ζευγάρτι των γιατών συνελήφθη με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο ασθενή.
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Αυτή την ώρα το ζευγάρι βρίσκεται στην ασφάλεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι έχει πέσει σε αντιφάσεις κατά τις καταθέσεις του. Επίσης το κλιμάκιο από τη ΔΕΕ της ΕΛ.ΑΣ μπήκαν στο λογισμικό του μηχανήματος που έκανε πλασμοθεραπεία ο τραγουδιστής και έδειξε ότι ήταν επί 45 λεπτά σε λειτουργία.
Από το οπτικό υλικό φαίνεται να μπαίνει στον χώρο ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγο μετά τη μία και όχι στις τέσσερις, όπως είχαν καταθέσει οι γιατροί.
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Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία φέρεται να πέθανε κατά τη διάρκεια της θεραπείας που υπεβλήθη από τους γιατρούς του Κολωνακίου.
Οι δύο γιατροί βρίσκονται και θα παραμείνουν στην Ασφάλεια, ενώ οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση αναμένεται να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να ενημερωθεί για τα νέα στοιχεία της υπόθεσης του θανάτου του Μαζωνάκη.
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα