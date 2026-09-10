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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προσοχή: Σας κάλεσαν δήθεν από την Αστυνομία; Κλείστε το αμέσως, είναι απάτη!

 10.09.2026 - 19:45
Προσοχή: Σας κάλεσαν δήθεν από την Αστυνομία; Κλείστε το αμέσως, είναι απάτη!

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή στο κοινό, σχετικά με απάτη από πρόσωπα που παριστάνουν την Αστυνομία και αποσκοπούν να αποσπάσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και χρήματα από τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών.

Σύμφωνα με αναφορές που έχουν γίνει στην Αστυνομία, οι δράστες της απάτης επικοινωνούν με πολίτες τηλεφωνικά και μιλώντας στην ελληνική γλώσσα, παρουσιάζονται ψευδώς ως αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρινού Εγκλήματος. Οι τηλεφωνικοί αριθμοί που χρησιμοποιούν οι δράστες φαίνονται να είναι κυπριακοί αριθμοί σταθερών τηλεφώνων, ωστόσο διερευνάται το ενδεχόμενο να πρόκειται για εικονικούς αριθμούς και οι δράστες να τηλεφωνούν από χώρες του εξωτερικού.

Οι δράστες της απάτης αναφέρουν ψευδώς στους πολίτες που ανταποκρίνονται στις τηλεφωνικές κλήσεις τους, ότι έχουν πέσει θύματα διαδικτυακής απάτης. Στη συνέχεια ζητούν από τους πολίτες να τους αναφέρουν προσωπικά δεδομένα, μεταξύ των οποίων και τραπεζικά δεδομένα τους, με σκοπό δήθεν τη διερεύνηση της απάτης.

Το κοινό καλείται όπως είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, αφού σκοπός των δραστών είναι η απόσπαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η κλοπή χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών.

Ως μέτρα προστασίας, συστήνεται όπως οι πολίτες αποφεύγουν να ανταποκρίνονται στις οδηγίες που λαμβάνουν από τους δράστες της απάτης και να μην αποκαλύπτουν προσωπικά στοιχεία τους.

Σε περίπτωση όπου πολίτες έχουν εξαπατηθεί και έχουν δηλώσει τραπεζικά δεδομένα τους σε ύποπτα πρόσωπα κατά τη διάρκεια τέτοιας επικοινωνίας, προτρέπονται όπως ενημερώσουν άμεσα το τραπεζικό ίδρυμα στο οποίο διατηρούν λογαριασμό, για αποτροπή κλοπής των χρημάτων τους.

Τέλος, η Αστυνομία ενημερώνει το κοινό ότι, ουδέποτε επικοινωνεί με πολίτες με αυτόν τον τρόπο.

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