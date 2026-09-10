Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Κρίσιμη η εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, ελπίζω να υπάρξει πολιτική βούληση από όλους»

Σε δηλώσεις το βράδυ της Πέμπτης και ερωτηθείς αν ενημερώθηκε η πλευρά μας από τα ΗΕ για την επικοινωνία της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ με τον Αντόνιο Γκουτέρες, ο ΠτΔ απάντησε ότι δεν έχουμε ενημέρωση και ότι γνωρίζαμε από τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα ότι θα γινόταν τηλεφωνική επικοινωνία, επειδή δεν ήταν εφικτό για την κ. Ολγκίν να μεταβεί στη Νέα Υόρκη.

«Σίγουρα θα ενημερωθούμε τα επόμενα εικοσιτετράωρα. Την ίδια στιγμή και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει την προεργασία έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για επανέναρξη των συνομιλιών, λαμβάνοντας υπόψη τον πολύ σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει», είπε.

Πρόσθεσε ότι «η εβδομάδα στη Νέα Υόρκη θα είναι κρίσιμη, θα είναι καθοριστική. Ελπίζω να υπάρξει πολιτική βούληση από όλους, να υπάρξει ανταπόκριση, έτσι ώστε ο Γενικός Γραμματεάς να μπορεί να προχωρήσει με μια διευρυμένη διάσκεψη».

Για την επιθυμία του Προέδρου του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ η Κύπρος να φιλοξενήσει τριμερή Κύπρου-Ισραήλ-Λιβάνου ο Πρόεδρος είπε ότι αυτό είναι ενδεικτικό του πώς μας προσεγγίζουν τα γειτονικά κράτη.

«Είμαστε το κράτος-μέλος της περιοχής, το οποίο μιλά με όλα τα γειτονικά κράτη, έχουμε εξαιρετικές σχέσεις, άριστες σχέσεις με όλα τα γειτονικά κράτη και χαίρομαι που αναγνωρίζουν αυτό μας το ρόλο», σημείωσε.

«Από εκεί και ό,τι μπορούμε να πράξουμε έτσι ώστε να δημιουργηθεί στην περιοχή μας συνθήκες ασφάλειας, συνεργασίας και σταθερότητας, να είστε βέβαιοι ότι θα το πράξουμε», τόνισε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ