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ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Καπουτζίδης: «Μακάρι ο Γιώργος Μαζωνάκης να αγαπούσε τον εαυτό του πιο πολύ»

 10.09.2026 - 19:52
Γιώργος Καπουτζίδης: «Μακάρι ο Γιώργος Μαζωνάκης να αγαπούσε τον εαυτό του πιο πολύ»

Ο Γιώργος Καπουτζίδης και ο Γιώργος Μαζωνάκης τα τελευταία χρόνια συνεργάστηκαν στο πλατό του «The Voice», ο ένας στον ρόλο του παρουσιαστή και ο άλλος ως ένας από τους τέσσερις coaches.

Ο γνωστός ηθοποιός, σεναριογράφος και παρουσιαστής μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο 4» την Πέμπτη (10.09.2026) για τη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, υπογραμμίζοντας ότι ήταν ένας άνθρωπος που δεν μπορούσες να μην αγαπήσεις. Παράλληλα, ο Γιώργος Καπουτζίδης τόνισε ότι αδικοχαμένος τραγουδιστής είχε ανάγκη την αγάπη του κόσμου.

«Είναι χαρά μου να μιλήσω για το Γιώργο. Τον αγαπούσαμε πολύ όλοι. Και εγώ τον αγαπούσα πολύ. Τον συνδεθήκαμε τα δύο τελευταία χρόνια στο Voice. Και ήθελα απλώς να πω στον κόσμο ότι έκανε πολύ καλά που τον αγαπούσε. Ήταν πολύ αληθινός, ήταν μοναδικός, σπάνιος. Δεν υπάρχει κάποιος σαν τον Γιώργο. Δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο σαν τον Γιώργο. Σε αφόπλιζε με τα σωστά του, με τα λάθη του. Δεν γινόταν να μην τον αγαπήσεις. Και θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι όλα αυτά που έβλεπε από τον Γιώργο, τα περίεργα, τα μοναδικά, τα έβλεπε γιατί ο Γιώργος έτσι ήταν. Δεν τα έκανε επιτηδευμένα για να τον αγαπήσουμε, δεν τα έκανε για να προκαλέσει, δεν τα έκανε για να συζητηθεί, να γίνει viral. Ήταν έτσι», είπε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Και αυτό καταλάβαινε και ο κόσμος και τον αγαπούσε. Δεν τα έκανε για να πουλήσει εισιτήρια ή για να πουλήσει δίσκους. Τα έκανε γιατί ήταν αληθινός και άκουγε την καρδιά του και αυτήν άκουσε μέχρι και το τέλος. Και του είπε η καρδιά του “ας σταματήσουμε” και απλώς έτσι σταμάτησε», πρόσθεσε.

Παράλληλα ο Γιώργος Καπουτζίδης δήλωσε ότι τον είχε μέσα στην καρδιά του και έστειλε «συλλυπητήρια» στους δικούς του ανθρώπους.

«Θα μας λείψει πάρα πολύ. Θα τον σκεφτόμαστε συνέχεια. Έχω πολλές, πολλές, πολλές ιστορίες να θυμηθώ. Δεν μπορώ να το κάνω τώρα. Θα έρθω και από κοντά με μεγάλη χαρά και θα μιλήσουμε. Δεν κουράζομαι να μιλάω για τον Γιώργο πραγματικά. Τον είχαμε στην καρδιά μας πολύ και θέλω να πω “συλλυπητήρια” σε όλους τους δικούς του ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους που τον αγαπάνε. Είμαι και εγώ ένας από αυτούς. Μαζί πονάμε και μαζί θα τον σκεφτόμαστε και θα τον μνημονεύουμε πάντοτε πιστεύω» είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Καπουτζίδης.

«Δεν μπορώ να εξηγήσω πραγματικά. Είναι κάτι μαγικό που είχε αυτός ο άνθρωπος. Και θα το ξαναπώ, εγώ δεν έχω επικοινωνήσει τόσο καλά με άνθρωπο που να είναι τόσο διαφορετικός από μένα. Δηλαδή, καμιά φορά μου έλεγε “Θέλω να έρθω στην Αίγινα, θέλω να έρθω στην Αίγινα” και του έλεγα “Ναι, βρε Γιώργο, να ‘ρθεις”. Και μετά σκεφτόμουν “άμα έρθει ο Γιώργος στην Αίγινα τι θα κάνουμε;” Εγώ κοιμάμαι από τις δέκα. Αυτός στις δέκα θα πιει τον πρώτο του καφέ για να, για να δούμε πώς θα περάσουμε. (Γελάει). Κάπως λίγο σε παράσερνε βέβαια στον κόσμο του και πήγαινες με τον ρυθμό του. Ήτανε μοναδικό αυτό που είχε. Δεν εξηγείται, δεν αντιγράφεται», ανέφερε ακόμα ο γνωστός παρουσιαστής. 

«Ήταν πολύ, πολύ ξεχωριστός. Γι’ αυτό θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι την άξιζε αυτή την αγάπη πραγματικά και να μη σταματήσει να τη δείχνει. Την είχε ανάγκη. Μακάρι να αγαπούσε και ο ίδιος τον εαυτό του πιο πολύ», δήλωσε ακόμα ο Γιώργος Καπουτζίδης για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

 

Πηγή: newsit.gr

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