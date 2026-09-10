Θάνατος Μαζωνάκη: Στο φως νέα στοιχεία - Με πελατολόγιο από Κύπρο η κλινική στην οποία έπαθε ανακοπή

Η κλινική φαίνεται να παρείχε δε και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση με κρατήσεις εισιτηρίων, διαμονές κ.α.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια διεύθυνση χρησιμοποιούσαν τόσο ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος όσο και η Ιωάννα Γάκα παρουσιάζοντας ο καθένας δική του δραστηριότητα και υπηρεσίες στο διαδίκτυο και στα social media.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η πελατεία της δεν προερχόταν μόνο από την Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, άνθρωποι ταξίδευαν στην Αθήνα ακόμη και από την Κύπρο προκειμένου να επισκεφθούν την κλινική. Ανάμεσά τους φέρονται να βρίσκονταν επιχειρηματίες αλλά και πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου, γεγονός που εξηγεί σε έναν βαθμό και το ιδιαίτερα οργανωμένο μοντέλο εξυπηρέτησης που είχε αναπτυχθεί γύρω από τις υπηρεσίες της.

Η εικόνα που η ίδια η κλινική πρόβαλλε μέσω της ιστοσελίδας της απείχε αισθητά από εκείνη ενός συνηθισμένου ιδιωτικού ιατρείου. Ο ασθενής μπορούσε, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα διαφημίζονταν, να αναθέσει σχεδόν το σύνολο της οργάνωσης του ταξιδιού και της παραμονής του στο προσωπικό της.

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες αναφέρονταν μεταξύ άλλων κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων και ξενοδοχείων, μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, κλείσιμο ραντεβού, βοήθεια με νομικά έγγραφα και διαδικασίες για αλλοδαπούς, διεθνής κουζίνα, αλλά ακόμη και δυνατότητα διευθέτησης νοσηλείας.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική ήταν η λειτουργία 24ωρου concierge. Όπως ανέφερε η ίδια η κλινική στο ενημερωτικό της υλικό, η συγκεκριμένη υπηρεσία αναλάμβανε τις ταξιδιωτικές ανάγκες του ασθενούς αλλά και των συνοδών του «από τη στιγμή της άφιξης έως τη στιγμή της αναχώρησης». Παράλληλα, κάθε ασθενής μπορούσε να έχει προσωπικό patient liaison manager, δηλαδή ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ως βασικό σημείο επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του.

Πρόκειται για μια δομή που εμφανίζεται να έχει σχεδιαστεί με σαφή προσανατολισμό σε πελατεία υψηλών απαιτήσεων και οικονομικών δυνατοτήτων, αλλά και σε ανθρώπους που ταξίδευαν ειδικά στην Αθήνα για να λάβουν τις υπηρεσίες της. Το μοντέλο θύμιζε περισσότερο υπηρεσία premium ιατρικού τουρισμού, όπου η θεραπεία συνδυάζεται με οργάνωση μετακινήσεων, διαμονής και προσωπικής εξυπηρέτησης.

Βασική υπηρεσία ήταν η λεγόμενη INUSpheresis, την οποία η κλινική παρουσίαζε ως μια σύγχρονη μορφή υψηλής τεχνολογίας καθαρισμού του πλάσματος. Σύμφωνα με τους δικούς της ισχυρισμούς, ειδικά φίλτρα χρησιμοποιούνταν με στόχο την απομάκρυνση από τον οργανισμό ουσιών που περιγράφονταν ως περιβαλλοντικές τοξίνες, φλεγμονώδεις παράγοντες, ορισμένα αντισώματα και άλλα σωματίδια. Στο ίδιο υλικό αναφερόταν ότι η μέθοδος εφαρμοζόταν για σειρά καταστάσεων, από έκθεση σε περιβαλλοντικούς ρύπους και διαταραχές των λιπιδίων μέχρι χρόνιες φλεγμονές, ρευματικές και αυτοάνοσες παθήσεις.

Οι συγκεκριμένες περιγραφές αποτελούν τους ισχυρισμούς με τους οποίους η κλινική παρουσίαζε τη μέθοδο και δεν πρέπει να συγχέονται με ανεξάρτητη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ή της καταλληλότητάς της για κάθε ασθενή.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο βάρος αποκτά και το ποιοι εργάζονταν ή συνεργάζονταν με την κλινική και ποιοι από αυτούς βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις της κατά τον κρίσιμο χρόνο που εξετάζεται. Στην επίσημη ιστοσελίδα της παρουσιάζονταν τέσσερις συνεργάτες με συγκεκριμένες ιδιότητες: μια κλινική διατροφολόγος, μια νοσηλεύτρια, ένας φυσικοθεραπευτής και η υπεύθυνη concierge.

Οι συγκεκριμένοι συνεργάτες αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες λειτουργίας της μονάδας, οι αρμοδιότητες του καθενός αλλά και ποιοι βρίσκονταν πράγματι στον χώρο κατά τις κρίσιμες ώρες. Το ποιοι ήταν παρόντες όταν έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης αποτελεί βασικό στοιχείο που μένει να αποσαφηνιστεί.

Πηγή: Πρώτο Θέμα