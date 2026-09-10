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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπουργός Παιδείας: Πώς απαντά για τις ελλείψεις βιβλίων στα σχολεία

 10.09.2026 - 17:34
Υπουργός Παιδείας: Πώς απαντά για τις ελλείψεις βιβλίων στα σχολεία

«Κάθε χρόνο αναμένονται μικρές καθυστερήσεις στη βάση των προσφορών, των συμβάσεων που γίνονται», δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Μιχαηλίδου αναφορικά με τις καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στο θέμα των βιβλίων, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι φέτος σημειώθηκε μεγαλύτερη καθυστέρηση κυρίως για τα μαθηματικά στο Δημοτικό.

«Ενημερωθήκαμε, μόλις τέλος Αυγούστου» είπε συγκεκριμένα προσθέτοντας ότι το Υπουργείο έχει ενεργοποιήσει τις ρήτρες στα συμβόλαια και οι ανάδοχοι πληρώνουν και τις αποζημιώσεις που πρέπει να δώσουν, ενεργοποιούνται πρόστιμα κλπ.

 Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο έδρασε αμέσως «στο να εκτυπώσουμε βιβλιαράκια, με τις πρώτες ενότητες των βιβλίων για να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα στο σχολείο. Άρα έχουμε δράσει προληπτικά, άμεσα. Δεν χρειάζεται οι εκπαιδευτικοί να κάνουν πρόσθετη εργασία». «Πιστεύουμε ότι αυτό δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα», είπε συγκεκριμένα ενώ επισήμανε ότι όλα τα βιβλία είναι ηλεκτρονικά, αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου για όλους τους εκπαιδευτικούς.

Διαμήνυσε ότι η σχολική χρονιά ξεκινά με αισιοδοξία και έχουν δώσει λύσεις στα μικροπροβλήματα που παρουσιάζονται και είναι αναμενόμενα. «Αντί δηλαδή να μεμψιμοιρούμε, είναι πιο σημαντικό να δούμε τα μεγάλα ζητήματα του εκπαιδευτικού μας συστήματος», σημείωσε η κ. Μιχαηλίδου, εξηγώντας ότι αυτά είναι το «πώς εκσυγχρονίζουμε το σχολείο μας, πώς κάνουμε τομές, τομές που αφορούν και την εισδοχή εκπαιδευτικών στο σύστημα, τη συνεχή επιμόρφωσή τους, τη συνεχή ανάπτυξη και αξιολόγησή τους και βεβαίως το τι διδάσκουμε και πώς».

Η Υπουργός Παιδείας τόνισε ότι «ως Υπουργείο είμαστε ανοιχτοί σε συζήτηση, και βρίσκονται ήδη σε διάλογο με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, σε συζήτηση με τη βάση, με τους συνεργάτες μας, με τους γονείς και είμαστε ανοιχτοί στο να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά στο δημόσιο σχολείο».

Η κ. Μιχαηλίδου μιλούσε σε δημοσιογράφους στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποίησε στο δημοτικό σχολείο Αποστόλου Βαρνάβα όπου διεξάγεται το διήμερο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Δημοτικής, προσχολικής και Ειδικής Εκπαίδευσης. «Είχα σήμερα την ευκαιρία να επισκεφθώ ένα δημοτικό σχολείο στο οποίο διεξάγεται το διήμερο του εκπαιδευτικού. Είναι οι μέρες που αφιερώνουν οι εκπαιδευτικοί στην επιμόρφωσή τους, την πρώτη βδομάδα που ανοίγουν τα σχολεία», ανέφερε.

Όπως είπε το θέμα της σημερινής επιμόρφωσης είχε να κάνει με την επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Πρόσθεσε ότι και η ίδια είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τους εκπαιδευτικούς και να ακούσει εισηγήσεις, χαρακτηρίζοντας την επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς ως ιδιαίτερα σημαντική, καθώς «δίνει την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε τις πολιτικές μας, να τις εξηγήσουμε καλύτερα, κυρίως όμως να πάρουμε από τη βάση κάποιες εισηγήσεις ή και τα πρώτα τους σχόλια. Τους ευχαριστώ πραγματικά».

 Η Υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι η επένδυση που κάνει το κράτος στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι πολύ σημαντική, και για πάρα πολλά χρόνια ήταν προαιρετική. «Τώρα, με το νέο σύστημα αξιολόγησης, ένα μέρος της επιμόρφωσης γίνεται υποχρέωση των εκπαιδευτικών και δεν έχουν κάτι να φοβηθούν γιατί παρακολουθούν πάρα πολλές ώρες επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί μας. Συνεπώς, είμαστε γι’ αυτό πολύ αισιόδοξοι» σημείωσε.

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