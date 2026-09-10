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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντησε για τη λιμουζίνα ο ΠτΔ - «Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα τα θέματα ασφάλειας»

 10.09.2026 - 20:15
Απάντησε για τη λιμουζίνα ο ΠτΔ - «Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα τα θέματα ασφάλειας»

Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα τα θέματα της ασφάλειας του Προέδρου της Δημοκρατίας, είπε ο ίδιος ο Πρόεδρος κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη Βουλή για το θέμα νέου οχήματος για την Προεδρία δεν αντικατοπτρίζουν τα πρώτα σχόλια που έγιναν από κάποιους.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος σε εκδήλωση στον Δήμο Αθηένου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ερωτηθείς αν οι πολιτικοί αρχηγοί που αντέδρασαν για την αγορά οχήματος γνώριζαν για τις απειλές που δέχθηκε ο Πρόεδρος και σε παρατήρηση ότι δεν ήταν τελικά μία η απειλή, αλλά τέσσερεις, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «και το θέμα των απειλών και το θέμα της ασφάλειας αλλά και γενικότερα, είναι θέματα που δεν χειρίζομαι εγώ και θεωρώ σωστά δεν χειρίζεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τα οποιαδήποτε θέματα που άπτονται της ασφάλειας.

Άρα, να μείνουμε ως εδώ, δεν θέλω να σχολιάσω περισσότερο.

Είδα το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη Βουλή, αποτέλεσμα που δεν αντικατοπτρίζει τα πρώτα σχόλια που έγιναν. Ειλικρινά δεν θέλω να ασχοληθώ με τέτοια θέματα, ειδικότερα με θέματα που άπτονται και της ασφάλειας, που δεν είναι δική μου ευθύνη, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα». 

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