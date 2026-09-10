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ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση σε βρεφονηπιακό σταθμό: Εβαλαν απορρυπαντικό στο φαγητό αντί ξύδι

 10.09.2026 - 21:07
Αναστάτωση σε βρεφονηπιακό σταθμό: Εβαλαν απορρυπαντικό στο φαγητό αντί ξύδι

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σε βρεφονηπιακό σταθμό στον δήμο Δάφνης Υμηττού  όταν έγινε αντιληπτό ότι σε γεύμα που κατανάλωναν τα παιδιά είχε χρησιμοποιηθεί απορρυπαντικό πιάτων αντί για ξύδι. 

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των γονέων, κάποια από τα παιδιά εκδήλωσαν συμπτώματα και έτσι υπήρξε κινητοποίηση και επικοινωνία με το κέντρο δηλητηριάσεων ενώ στη συνέχεια  παιδιά και εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο.

Το λάθος φαίνεται πως έγινε στην ετοιμασία του φαγητού, όταν εργαζόμενος μπέρδεψε το απορρυπαντικό πιάτων με το ξύδι. Οι γονείς αναστατώθηκαν από το περιστατικό και ζητούν να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε ένα τόσο σοβαρό λάθος που θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες.

 Μετά το περιστατικό, ο Δήμος Δάφνης – Υμηττού έθεσε σε αναστολή καθηκόντων τον εμπλεκόμενο υπάλληλο, ενώ αποφάσισε τη σφράγιση της κουζίνας του σταθμού και τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της δημοτικής Αρχής, η κατάσταση της υγείας όλων εξελίσσεται ομαλά και έχουν πάρει εξιτήριο.

Ανακοίνωση του δήμου Δάφνης - Υμηττού

«Την Τετάρτη 09.09.2026, κατά το μεσημεριανό γεύμα, διαπιστώθηκε αλλοίωση στην γεύση του φαγητού που σερβιρίστηκε στον 6ο Βρεφονηπιακό Σταθμό.

Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε χρησιμοποιηθεί πολύ μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων αντί για ξύδι.

Επειδή ελάχιστη ποσότητα φαγητού είχε ήδη καταναλωθεί από κάποια παιδιά και μέλη του Προσωπικού, εφαρμόστηκε άμεσα το πρωτόκολλο επικοινωνίας με το Κέντρο Δηλητηριάσεων και έγινε άμεση ενημέρωση των γονέων για παροχή ιατρικής βοήθειας.

Ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και πραγματοποιήθηκε ιατρική αξιολόγηση και νοσηλεία παιδιών και μελών του Προσωπικού για καθαρά προληπτικούς λόγους. 

Η κατάσταση της υγείας όλων εξελίσσεται ομαλά και σχεδόν όλοι όσοι νοσηλεύτηκαν έλαβαν ήδη εξιτήριο.

 Με εντολή του Δημάρχου εκδόθηκε απόφαση για τη λήψη άμεσων μέτρων, τα οποία αφορούν:

- Την αναστολή καθηκόντων του υπαλλήλου που εμπλέκεται στην παρασκευή του φαγητού,

- τη σφράγιση της κουζίνας και τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου,

- τη Διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Όλες οι απαραίτητες ενέργειες πραγματοποιούνται με τη δέουσα σοβαρότητα και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, μέχρι την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού».

 

Πηγή: protothema.gr

 

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