Αυτά είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για το ντέρμπι Ανόρθωση-ΑΠΟΕΛ

Οι είσοδοι του Σταδίου θα ανοίξουν για το κοινό η ώρα 5.30μ.μ. . Στους φιλάθλους της γηπεδούχου ομάδας Ανόρθωσις, θα παραχωρηθούν η δυτική και η νότια, ενώ στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας ΑΠΟΕΛ, θα παραχωρηθεί η βόρεια κερκίδα.

Οι φίλαθλοι των δύο ομάδων καλούνται να προσέλθουν έγκαιρα στο στάδιο, ώστε να αποφύγουν πιθανή ταλαιπωρία τους και να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα τον αγώνα.

Τονίζεται ότι, για τους φιλάθλους του ΑΠΟΕΛ θα υπάρξει ΜΟΝΟ προπώληση εισιτηρίων εισόδου και ότι στο στάδιο θα λειτουργήσουν ταμεία για αγορά εισιτηρίων, από η ώρα 5.30μ.μ., μόνο για τους φιλάθλους της Ανόρθωσις.

Τονίζεται σε όλους ότι:

Απαγορεύεται αυστηρώς η μεταφορά στο γήπεδο φωτοβολίδων, ναυτικών φωτοβολίδων, κροτίδων και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων

Απαγορεύεται η μεταφορά πανό πολιτικού, υβριστικού ή άλλου προκλητικού περιεχομένου και ενδυμάτων με πολιτικά σύμβολα

Απαγορεύεται η αναγραφή συνθημάτων στον περιβάλλοντα χώρο, στους τοίχους του σταδίου και οπουδήποτε αλλού

Απαγορεύεται η είσοδος στο στάδιο, φιλάθλων που έχουν στην κατοχή τους οινοπνευματώδη ποτά, κουκούλες, σακίδια ώμου και προστατευτικά κράνη μοτοσικλετιστών

Σε οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει τα πιο πάνω, θα απαγορευθεί η είσοδος στο στάδιο, ακόμα και αν κατέχει νόμιμο εισιτήριο εισόδου. Επίσης, κινδυνεύει να συλληφθεί και να του επιβληθεί αυστηρό χρηματικό πρόστιμο ή/και φυλάκιση

Διευθετήσεις τροχαίας:

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Οι φίλαθλοι της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ για τη μετάβαση τους στο στάδιο προτρέπονται να χρησιμοποιήσουν τις οδούς Παπανικολή και Λύσου Σανταμά, καθώς και τις παρόδους από τον Συνοικισμό Αγίων Αναργύρων, στην ανατολική πλευρά του σταδίου. Καλούνται όπως αποφύγουν την οδό Μαραθωβούνου και την οδό Πότη, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ.

Η λεωφόρος Παπανικολή θα είναι κλειστή για την τροχαία κίνηση από την είσοδο του νότιου χώρου στάθμευσης του σταδίου μέχρι τον κυκλικό κόμβο στη συμβολή της με τις οδούς Μαραθωβούνου και Λύσου Σανταμά, ενώ η οδός Λύσου Σανταμά θα είναι κλειστή από τον κυκλικό κόμβο παρά το στάδιο, μέχρι το ύψος τη οδού Κυθαίρωνος, για όλα τα οχήματα, μέχρι το τέλος του αγώνα και την πλήρη αποχώρηση όλων των οπαδών από το στάδιο.

ΑΠΟΕΛ

Οι φίλαθλοι του ΑΠΟΕΛ από Λευκωσία, κατά την άφιξη τους στη Λάρνακα, στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, καλούνται να ακολουθήσουν ευθεία πορεία μέχρι τη φωτοελεγχόμενη συμβολή των λεωφόρων Ελευθερίας και Σπύρου Κυπριανού. Ακολούθως, με στροφή αριστερά να εισέλθουν στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, να κατευθυνθούν με ευθεία πορεία προς τον κυκλικό κόμβο Τσιακκιλερού και με στροφή αριστερά να εισέλθουν στην οδό Κυριάκου Μάτση. Στη συνέχεια να ακολουθήσουν το 1ο στρίψιμο αριστερά στην οδό Εστίας, στο τέρμα του δρόμου να στρίψουν δεξιά στην οδό Αγίας Σοφίας και μετά να ακολουθήσουν το 1ο στρίψιμο αριστερά στην οδό Πότη. Ακολούθως να κατευθυνθούν ευθεία προς την οδό Μαραθωβούνου, η οποία θα είναι κλειστή από τη συμβολή της με την οδό Λύσης. Από εκεί να μεταβούν πεζοί στο στάδιο Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος.

Κατά την αποχώρηση τους οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ καλούνται να ακολουθήσουν την ίδια αντίστοιχη διαδρομή.

Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Αστυνομία στη Λάρνακα, μπορεί να τηλεφωνεί στον αριθμό 24-804040, ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460 και για επείγοντα περιστατικά με τον τηλεφωνικό αριθμό 112.

Καλείται το κοινό όπως από η ώρα 5.30μ.μ., αποφεύγει να χρησιμοποιεί τις λεωφόρους Παπανικολή και Λύσου Σανταμά προς Λιβάδια, αφού θα είναι κλειστές για όλους. Οι οδοί Μαραθωβούνου (Τσιακκιλερό) προς Παπανικολή και Λύσου Σανταμά προς Λιβάδια θα είναι επίσης κλειστές για όλα τα οχήματα.

Επισημαίνεται ότι η Αστυνομία βρίσκεται στους αθλητικούς χώρους για την προστασία των φιλάθλων. Διευκρινίζεται επίσης ότι θα βρίσκεται στην περιοχή του Σταδίου Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος, για παροχή τροχαίων διευκολύνσεων στο κοινό, τόσο κατά την προσέλευση, όσο και κατά την αποχώρηση των φιλάθλων από το Στάδιο.