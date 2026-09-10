Γιώργος Μαζωνάκης: Αντιφάσεις και βίντεο έφεραν τις συλλήψεις των γιατρών - Την Παρασκευή η νεκροψία

Ουσιαστικά, οι καταθέσεις των δύο γιατρών στην προανακριτική διαδικασία, το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες στην είσοδο της πολυκατοικίας, αλλά και οι μαρτυρίες των διασωστών του ΕΚΑΒ που έφτασαν πρώτοι στο ιατρείο και παρέλαβαν τον γνωστό τραγουδιστή σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, συμπλήρωσαν τα κομμάτια του «παζλ» και ανέτρεψαν την υπόθεση.

Τα στοιχεία που «καίνε» το ζευγάρι

Αρχικά, η γιατρός που φέρεται να είχε αναλάβει να κάνει την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη, είχε καταθέσει ότι ο τραγουδιστής καθυστέρησε στο ραντεβού του έφτασε περίπου στις 4.25 ενώ το ΕΚΑΒ τον παρέλαβε στις 4.30. Μάλιστα, σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό που είχαν στα χέρια τους οι Αρχές, ο Μαζωνάκης παρέμεινε μέσα στο ιατρείο για περίπου τρεις ώρες.

Μία άλλη σημαντική αντίφαση στις καταθέσεις που «έκαψε» τους γιατρούς ήταν ότι ανέφεραν ότι η διαδικασία πλασμαφαίρεσης δεν είχε ξεκινήσει και ότι το μόνο που είχαν κάνει, ήταν να τοποθετήσουν δύο φλεβοκαθετήρες στον τραγουδιστή. Αντίθετα, οι διασώστες του ΕΚΑΒ κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο τα μηχανήματα βρίσκονταν εν λειτουργεία για τουλάχιστον 45 λεπτά.

Παράλληλα, δόθηκε μεγάλη σημασία στο εάν οι δύο γιατροί είχαν αντιληφθεί ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν αισθανόταν καλά, καθώς τότε θα έπρεπε εξ αρχής να είχαν ματαιώσει την ιατρική πράξη που είχαν προγραμματίσει και να τον στείλουν αμέσως σε νοσοκομείο.

«Φως» από τη νεκροψία - νεκροτομή

Πλέον, φως στα αίτια του θανάτου, αλλά και τις συνθήκες στις οποίες βρέθηκε ο τραγουδιστής τις τελευταίες του ώρες, θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς για αύριο είναι προγραμματισμένη η νεκροψία - νεκροτομή.

Το πλέον κρίσιμο στοιχείο είναι το πόρισμα του ιατροδικαστή. Οι αρχές περιμένουν το αποτέλεσμα της νεκροψίας-νεκροτομής και, κυρίως, των εξειδικευμένων τοξικολογικών και ιστοπαθολογικών εξετάσεων, ώστε να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια της ανακοπής.

Τι ακολουθεί για τους γιατρούς

Το ζευγάρι των γιατρών που συνελήφθη αναμένεται να περάσει το πρωί της Παρασκευής το κατώφλι Εισαγγελέα και Ανακριτή, καθώς η κατηγορία της «θανατηφόρας έκθεσης» αποτελεί κακούργημα. Σύμφωνα με την πάγια τακτική, οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες μέρες.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας τους, Ανακριτής και Εισαγγελέας θα αποφασίσουν από κοινού εάν οι γιατροί θα κριθούν προσωρινά κρατούμενοι (προφυλακιστέοι μέχρι τη δίκη) ή εάν θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.



Σημειώνεται ότι η δίωξη για «θανατηφόρα έκθεσης» ασκήθηκε από τον εισαγγελέα το απόγευμα της Πέμπτης (10/9), καθώς από την έρευνα των αρχών προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ότι οι δύο γιατροί άφησαν αβοήθητο τον Γιώργο Μαζωνάκη την ώρα που κινδύνευε η ζωή του, ενώ παράλληλα τον υπέβαλαν σε στην ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης, χωρίς να έχουν λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Οι νομικές ενέργειες της οικογένειας Μαζωνάκη

Την κατηγορία, εφόσον υπάρξει, σε βάρος των δύο γιατρών και κατά παντός υπευθύνου για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη θα υποστηρίξει η οικογένεια του καλλιτέχνη. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος, Χαράλαμπος Λυκούδης, ο ίδιος και η οικογένεια θα δώσουν τη μάχη προκειμένου να διαλευκανθούν τα αίτια θανάτου.

«Η οικογένεια σεβόμενη την επιθυμία του Γιώργου, ανέθεσε σε εμένα την υπεράσπιση της κατηγορίας και τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του και γι' αυτό με διορίζει δικηγόρο», είπε μιλώντας στο Mega.

«Δεν θέλω να προδικάσω ούτε να αποδώσω ευθύνες. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής δικονομίας για να δούμε πια είναι η αιτία θανάτου του Γιώργου» ανέφερε λέγοντας πως ως πρώτη κίνηση ζήτησαν τον διορισμό τεχνικού συμβούλου για να βρίσκεται αύριο Παρασκευή στη νεκροψία στη σορό του καλλιτέχνη.

Έρευνες στο ιατρείο και το σπίτι του Μαζωνάκη

Νωρίτερα, οι Αρχές είχαν προχωρήσει στην προσαγωγή των γιατρών στην ασφάλεια Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης έρευνας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, το οποίο οι Αρχές έκαναν «φύλλο και φτερό».

Οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Αθηνών έβγαλαν από το ιδιωτικό ιατρείο τέσσερις μεγάλες σακούλες που είχαν επάνω την ένδειξη evidence λίγα λεπτά πριν από τις 16:00, ενώ μία ώρα αργότερα αποχώρησαν μαζί με το ζευγάρι των γιατρών, προκειμένου να συνεχίσουν την έρευνα στην κατοικία τους στο Ψυχικό.

Στην αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο ιδιωτικό ιατρείο από τους αστυνομικούς και από κλιμάκιο του ιατρικού συλλόγου Αθηνών, εντοπίστηκαν και δύο συσκευές πλασμαφαίρεσης, για τις οποίες δεν προκύπτει ότι υπήρχε η σχετική άδεια. Μάλιστα, σε ελέγχους που πραγματοποίησε ο ΙΣΑ το 2024 και το 2025 δεν φαίνεται καν να υπήρχαν αυτές οι συσκευές.

Οι αρχές προχώρησαν και στην κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πειστηρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία, αλλά και σκευάσματων που βρέθηκαν στο ιατρείο.

Εν τω μεταξύ, έρευνα και στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη πραγματοποίησε το βράδυ της Πέμπτης (10/9) η Αστυνομία παρουσία εισαγγελέα. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να βρεθούν στοιχεία ώστε να διαλευκανθούν οι συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

ΠΗΓΗ: CNN.gr