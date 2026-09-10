Δραματικές ώρες στις Φιλιππίνες: Επιβατικό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες - Συγκλονιστικό βίντεο

Στο βίντεο που η Ακτοφυλακή των Φιλιππίνων (PCG) δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Facebook καταγράφεται η πύρινη κόλαση στο πλοίο MV June Aster. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 134 άνθρωποι, 117 επιβάτες και 17 μέλη πληρώματος. Ταξίδευε κοντά στην τουριστική πόλη Κορόν της επαρχίας Παλαουά.

🚨 Philippines Ferry Inferno: Five dead, nearly 100 missing as fiery video is released.



Credit: Viral Press pic.twitter.com/J1L4ikE3KK — TMZ (@TMZ) September 10, 2026

Ένας εκπρόσωπος της Ακτοφυλακής της χώρας σημείωσε ότι πραγματοποιούνται επιχειρήσεις αναζήτησης για τους αγνοούμενους. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 43 άτομα.

Όπως αναφέρει ένας επιζών αρχικά ακούστηκε μία έκρηξη από ένα μέρος του πλοίου, όπου φυλάσσονται διάφορα οχήματα και μοτοσικλέτες. Επιπλέον, ο εκπρόσωπος τόνισε ότι τα συνεργεία συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες προκειμένου να σβήσουν εντελώς τη φωτιά.

Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες και τα αίτια της πυρκαγιάς.