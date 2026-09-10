Συναγερμός στην Ελβετία: Τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο - Αναφορές για πολλούς νεκρούς και τραυματίες

Το τροχαίο σημειώθηκε ανάμεσα στις κοινότητες Σους και Τσερνέτς, στο καντόνι του Γκριζόν. Στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 48 άτομα. «Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους (…) Πολλοί άλλοι έχουν τραυματιστεί», γράφει η ανακοίνωση της Αστυνομίας στο Χ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν διευκρινίσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος ή για την εθνικότητα των θυμάτων.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης καταγράφουν διασώστες να επιχειρούν γύρω από το λεωφορείο που ανατράπηκε στην άκρη του δρόμου. Σε μικρή απόσταση είχαν προσγειωθεί ελικόπτερα. Η Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι «πολλές υπηρεσίες διάσωσης» έχουν κινητοποιηθεί.

Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωσης, το λεωφορείο ανήκει στην ολλανδική τουριστική εταιρεία Oad, η οποία οργανώνει ταξίδια σε όλη την Ευρώπη.

Το Τσερνέτς είναι η «πύλη εισόδου» για το Εθνικό Πάρκο της Ελβετίας, μια μεγάλη αλπική περιοχή έκτασης περίπου 170 τετραγωνικών χιλιομέτρων που διαθέτει ένα δίκτυο μονοπατιών μήκους άνω των 100 χιλιομέτρων στην αλπική κοιλάδα της Ενγκαντίν.

Πηγή: protothema.gr