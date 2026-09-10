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ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι κάμερες ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των γιατρών - Τι αποκαλύπτουν

 10.09.2026 - 21:53
Γιώργος Μαζωνάκης: Οι κάμερες ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των γιατρών - Τι αποκαλύπτουν

Νέα δεδομένα για το τι συνέβη τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη προκύπτουν από το υλικό των καμερών ασφαλείας που βρίσκεται στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ., καθώς η καταγεγραμμένη ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο των Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, φαίνεται να ανατρέπει ένα κρίσιμο μέρος των αρχικών ισχυρισμών των δύο γιατρών.

Οι δύο γιατροί, στην ιδιωτική κλινική των οποίων άφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής, συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση. Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση αναμένεται να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να τον ενημερώσουν αναλυτικά για τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και να λάβουν οδηγίες για τις επόμενες κινήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, ο Γιώργος Μαζωνάκης μπήκε στο ιατρείο λίγο μετά τις 13:00, και όχι μετά τις 16:00, όπως φέρονται να είχαν υποστηρίξει οι γιατροί στους πρώτους ισχυρισμούς τους.
Η διαφορά των περίπου τριών ωρών βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της Ασφάλειας Αθηνών, καθώς οι ερευνητές επιχειρούν να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν από τη στιγμή που ο τραγουδιστής πέρασε την πόρτα του ιατρείου μέχρι την ανακοπή και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.
Λειτουργούσε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης
Το υλικό από τις κάμερες θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς πιθανόν να συνδέεται με το στοιχείο το οποίο διαπίστωσε το ελληνικό FBI από τις έρευνες στο ιατρείο, πως το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης είχε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία. Το γεγονός ότι το μηχάνημα ήταν σε λειτουργία, φέρεται να το πιστοποίησε και ένας από τους διασώστες που έσπευσαν στο ιατρείο του Κολωνακίου για να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το εύρημα αυτό είναι κομβικό για την υπόθεση, καθώς η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει πλέον με ακρίβεια ποια ιατρική διαδικασία είχε ακολουθηθεί, πόσο είχε προχωρήσει, ποιοι βρίσκονταν παρόντες και ποιες ενέργειες έγιναν πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με όσα είχε υποστηρίξει η γιατρός χθες, ότι δηλαδή δεν ξεκίνησε η ιατρική πράξη και πως όλα συνέβησαν όσο περνούσαν φλεβοκαθετήρες στον Μαζωνάκη.

Στο ιατρείο εντοπίστηκαν κατά την έρευνα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Το γεγονός έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία μετά και τις τοποθετήσεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ότι ο συγκεκριμένος χώρος είχε άδεια παθολογικού ιατρείου και ότι σε ιατρείο αυτού του τύπου δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση και χρήση τέτοιου εξοπλισμού.

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη απευθυνθεί σε εξειδικευμένο αιματολόγο προκειμένου να αποκτήσουν σαφή εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η πλασμαφαίρεση, τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται. Υπενθυμίζεται ότι στην ιδιωτική κλινική πήγε κλιμάκιο της ΔΕΕ της ΕΛ.ΑΣ., καθώς κατασχέθηκαν πολλά ψηφιακά πειστήρια.

Η ΕΛ.ΑΣ έκανε νωρίτερα κατ' οίκον έρευνα στο σπίτι του ζεύγους στο Ψυχικό.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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