Έλεγχοι-«σκούπα» στην Πάφο: Έξι φύλακες πιάστηκαν να παρανομούν - Στο στόχαστρο και οι εταιρείες

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη μεταξύ των ωρών 10:00 και 14:00, σε παγκύπρια βάση.

Στην επαρχία Πάφου, αρμόδια μέλη προχώρησαν σε ελέγχους σε 24 υποστατικά και επιχειρήσεις όπου εργοδοτούνταν φύλακες ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, εντοπίστηκαν έξι πρόσωπα τα οποία φέρεται να παραβίαζαν την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την εργοδότηση και άσκηση καθηκόντων φύλακα ή φρουρού ασφαλείας.

Τόσο τα έξι πρόσωπα όσο και οι εταιρείες που τα εργοδοτούσαν καταγγέλθηκαν για τις σχετικές παραβάσεις, ενώ οι έλεγχοι εντάσσονται στο πλαίσιο των ενεργειών των αρμόδιων αρχών για αντιμετώπιση της παράνομης εργοδότησης στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλειας.

ΚΥΠΕ