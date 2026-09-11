Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣοκ με τις ελλείψεις στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου - Μόλις 3-4 επισκέψεις τον μήνα από πνευμονολόγο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σοκ με τις ελλείψεις στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου - Μόλις 3-4 επισκέψεις τον μήνα από πνευμονολόγο

 11.09.2026 - 09:12
Σοκ με τις ελλείψεις στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου - Μόλις 3-4 επισκέψεις τον μήνα από πνευμονολόγο

Σοβαρά προβλήματα στελέχωσης εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, με σημαντικές ελλείψεις σε βασικές ιατρικές ειδικότητες και ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του νοσηλευτικού προσωπικού.

Το ζήτημα θέτει εκ νέου ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου, Γιάννης Καρούσος, ο οποίος με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας και τον Πρόεδρο του ΟΚΥπΥ ζητά άμεσες απαντήσεις, συγκεκριμένες ενέργειες και σαφές χρονοδιάγραμμα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Όπως αναφέρει, η σημερινή εικόνα στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου προκαλεί σοβαρό προβληματισμό, καθώς βασικές ειδικότητες δεν διαθέτουν καθημερινή κάλυψη, παρά τις ανάγκες που προκύπτουν για τους ασθενείς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει ο κ. Καρούσος, πνευμονολόγος δεν υπάρχει σε καθημερινή βάση, με την παρουσία της συγκεκριμένης ειδικότητας να περιορίζεται σε μόλις τρεις με τέσσερις επισκέψεις τον μήνα. Την ίδια ώρα, όπως επισημαίνει, στο νοσοκομείο νοσηλεύονται ακόμη και σοβαρά πνευμονολογικά περιστατικά.

Αντίστοιχα, η παρουσία νευρολόγου περιορίζεται σε μία φορά την εβδομάδα, ενώ στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου αντιμετωπίζονται περιστατικά εγκεφαλικών επεισοδίων και άλλων σοβαρών παθήσεων του νευρικού συστήματος. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Καρούσο, η λίστα αναμονής για εξέταση από νευρολόγο ξεπερνά τους έξι με επτά μήνες.

Προβλήματα, όπως αναφέρει, καταγράφονται και στην οφθαλμολογική κάλυψη, καθώς ενώ στο παρελθόν υπήρχε καθημερινή παρουσία οφθαλμιάτρου, σήμερα δεν υπάρχει αντίστοιχη μόνιμη κάλυψη. Ο ίδιος σημειώνει ότι σε σοβαρά περιστατικά μπορεί να απαιτείται άμεση οφθαλμολογική αξιολόγηση.

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου θέτει και θέμα ενίσχυσης του νοσηλευτικού προσωπικού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επαρκούς στελέχωσης ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων.

Ο κ. Καρούσος ζητά, παράλληλα, επίσημη ενημέρωση για το κατά πόσο γιατροί ή θέσεις που ανήκαν στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου έχουν μετακινηθεί προς άλλα δημόσια νοσηλευτήρια. Σε περίπτωση που αυτό έχει συμβεί, ζητά να γνωστοποιηθούν οι λόγοι των μετακινήσεων, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο έχουν καλυφθεί οι συγκεκριμένες θέσεις.

«Η Αμμόχωστος δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση. Ζητά τα αυτονόητα», αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι το επαρχιακό νοσοκομείο εξυπηρετεί τους κατοίκους ολόκληρης της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου, αλλά και μία από τις μεγαλύτερες τουριστικές περιοχές της Κύπρου.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι το ζήτημα δεν πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο κομματικής αντιπαράθεσης, καθώς, όπως σημειώνει, αφορά τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια των ασθενών και την ισότιμη μεταχείριση της επαρχίας Αμμοχώστου.

Ο κ. Καρούσος καλεί το Υπουργείο Υγείας και τον ΟΚΥπΥ να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις και να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση των ελλείψεων.

«Το Νοσοκομείο Αμμοχώστου πρέπει να ενισχυθεί. Και πρέπει να ενισχυθεί τώρα», καταλήγει.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανατροπή στην υπόθεση του επιβάτη που «ρούφηξε» το σπασμένο παράθυρο αεροπλάνου – Τι υποστηρίζει η Ryanair
Έδωσε πάνω από €15.000 για εξοπλισμό βάρκας που δεν παρέλαβε – Στο κάδρο 23χρονος και 44χρονη
Αιματολόγος αποκαλύπτει: Πόσοι ειδικοί χρειάζονται για πλασμαφαίρεση και τι ισχύει στην Κύπρο - Βίντεο
Παραλίγο τραγωδία στην Ορόκλινη: Ένοικος υπέστη εγκαύματα στην προσπάθεια να σβήσει φωτιά – Εσπευσμένα στο νοσοκομείο
Κρατικά οικόπεδα: Ποιοι μπαίνουν στη λίστα - Τα κριτήρια που πρέπει να γνωρίζετε
Σοβαρή καταγγελία: Κινδύνεψε ασθενής μετά από πλασμαφαίρεση σε μη εγκεκριμένο κέντρο στην Κύπρο
Επιτόκια: Γιατί κρίθηκε αναγκαία η αύξηση 0,25% – Τι συμβαίνει με τον πληθωρισμό στην Κύπρο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πήγαν να πληρώσουν με πλαστά χαρτονομίσματα νεαροί στην Αγία Νάπα – Τους χάλασαν τα σχέδια 

 11.09.2026 - 09:04
Επόμενο άρθρο

Μουζουράκης για Μαζωνάκη: «Μπορεί να μας βλέπει και να λέει, τι κάνεις ρε, εγώ πέθανα κι εσύ κάνεις συναυλίες;»

 11.09.2026 - 09:23
ΕΔΕΚ: Ανοίγει κύκλο επαφών η Σοφία - Βλέπει Χριστοδουλίδη και Αννίτα - Στο βάθος οι Προεδρικές

ΕΔΕΚ: Ανοίγει κύκλο επαφών η Σοφία - Βλέπει Χριστοδουλίδη και Αννίτα - Στο βάθος οι Προεδρικές

Με γρήγορους ρυθμούς επιχειρεί να δώσει το στίγμα της, η νέα μεταβατική Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Σοφία Χριστοδούλου Μακρή, ανοίγοντας από νωρίς έναν κύκλο πολιτικών επαφών, που κάθε άλλο παρά τυχαίος μπορεί να θεωρηθεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΕΔΕΚ: Ανοίγει κύκλο επαφών η Σοφία - Βλέπει Χριστοδουλίδη και Αννίτα - Στο βάθος οι Προεδρικές

ΕΔΕΚ: Ανοίγει κύκλο επαφών η Σοφία - Βλέπει Χριστοδουλίδη και Αννίτα - Στο βάθος οι Προεδρικές

  •  11.09.2026 - 06:17
Θάνατος Μαζωνάκη: Το «χαμένο» τρίωρο, η πλασμαφαίρεση και οι αντιφάσεις – Γιατί συνελήφθησαν οι δύο γιατροί

Θάνατος Μαζωνάκη: Το «χαμένο» τρίωρο, η πλασμαφαίρεση και οι αντιφάσεις – Γιατί συνελήφθησαν οι δύο γιατροί

  •  11.09.2026 - 07:26
Σοκ με τις ελλείψεις στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου - Μόλις 3-4 επισκέψεις τον μήνα από πνευμονολόγο

Σοκ με τις ελλείψεις στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου - Μόλις 3-4 επισκέψεις τον μήνα από πνευμονολόγο

  •  11.09.2026 - 09:12
Αιματολόγος αποκαλύπτει: Πόσοι ειδικοί χρειάζονται για πλασμαφαίρεση και τι ισχύει στην Κύπρο - Βίντεο

Αιματολόγος αποκαλύπτει: Πόσοι ειδικοί χρειάζονται για πλασμαφαίρεση και τι ισχύει στην Κύπρο - Βίντεο

  •  11.09.2026 - 08:31
Σοβαρή καταγγελία: Κινδύνεψε ασθενής μετά από πλασμαφαίρεση σε μη εγκεκριμένο κέντρο στην Κύπρο

Σοβαρή καταγγελία: Κινδύνεψε ασθενής μετά από πλασμαφαίρεση σε μη εγκεκριμένο κέντρο στην Κύπρο

  •  11.09.2026 - 08:09
Έλεγχοι-«σκούπα» στην Πάφο: Έξι φύλακες πιάστηκαν να παρανομούν - Στο στόχαστρο και οι εταιρείες

Έλεγχοι-«σκούπα» στην Πάφο: Έξι φύλακες πιάστηκαν να παρανομούν - Στο στόχαστρο και οι εταιρείες

  •  11.09.2026 - 10:08
Προσοχή: Αυτές οι 3 περιοχές της Λευκωσίας θα έχουν πρόβλημα με το νερό σήμερα

Προσοχή: Αυτές οι 3 περιοχές της Λευκωσίας θα έχουν πρόβλημα με το νερό σήμερα

  •  11.09.2026 - 09:32
Ψάχνεις δουλειά; 21 κενές θέσεις στον ΕΟΑ – Πότε θα γίνει η εξέταση - Όλες οι πληροφορίες

Ψάχνεις δουλειά; 21 κενές θέσεις στον ΕΟΑ – Πότε θα γίνει η εξέταση - Όλες οι πληροφορίες

  •  11.09.2026 - 09:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα