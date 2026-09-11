Σοκ με τις ελλείψεις στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου - Μόλις 3-4 επισκέψεις τον μήνα από πνευμονολόγο

Το ζήτημα θέτει εκ νέου ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου, Γιάννης Καρούσος, ο οποίος με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας και τον Πρόεδρο του ΟΚΥπΥ ζητά άμεσες απαντήσεις, συγκεκριμένες ενέργειες και σαφές χρονοδιάγραμμα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Όπως αναφέρει, η σημερινή εικόνα στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου προκαλεί σοβαρό προβληματισμό, καθώς βασικές ειδικότητες δεν διαθέτουν καθημερινή κάλυψη, παρά τις ανάγκες που προκύπτουν για τους ασθενείς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει ο κ. Καρούσος, πνευμονολόγος δεν υπάρχει σε καθημερινή βάση, με την παρουσία της συγκεκριμένης ειδικότητας να περιορίζεται σε μόλις τρεις με τέσσερις επισκέψεις τον μήνα. Την ίδια ώρα, όπως επισημαίνει, στο νοσοκομείο νοσηλεύονται ακόμη και σοβαρά πνευμονολογικά περιστατικά.

Αντίστοιχα, η παρουσία νευρολόγου περιορίζεται σε μία φορά την εβδομάδα, ενώ στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου αντιμετωπίζονται περιστατικά εγκεφαλικών επεισοδίων και άλλων σοβαρών παθήσεων του νευρικού συστήματος. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Καρούσο, η λίστα αναμονής για εξέταση από νευρολόγο ξεπερνά τους έξι με επτά μήνες.

Προβλήματα, όπως αναφέρει, καταγράφονται και στην οφθαλμολογική κάλυψη, καθώς ενώ στο παρελθόν υπήρχε καθημερινή παρουσία οφθαλμιάτρου, σήμερα δεν υπάρχει αντίστοιχη μόνιμη κάλυψη. Ο ίδιος σημειώνει ότι σε σοβαρά περιστατικά μπορεί να απαιτείται άμεση οφθαλμολογική αξιολόγηση.

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου θέτει και θέμα ενίσχυσης του νοσηλευτικού προσωπικού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επαρκούς στελέχωσης ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων.

Ο κ. Καρούσος ζητά, παράλληλα, επίσημη ενημέρωση για το κατά πόσο γιατροί ή θέσεις που ανήκαν στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου έχουν μετακινηθεί προς άλλα δημόσια νοσηλευτήρια. Σε περίπτωση που αυτό έχει συμβεί, ζητά να γνωστοποιηθούν οι λόγοι των μετακινήσεων, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο έχουν καλυφθεί οι συγκεκριμένες θέσεις.

«Η Αμμόχωστος δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση. Ζητά τα αυτονόητα», αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι το επαρχιακό νοσοκομείο εξυπηρετεί τους κατοίκους ολόκληρης της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου, αλλά και μία από τις μεγαλύτερες τουριστικές περιοχές της Κύπρου.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι το ζήτημα δεν πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο κομματικής αντιπαράθεσης, καθώς, όπως σημειώνει, αφορά τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια των ασθενών και την ισότιμη μεταχείριση της επαρχίας Αμμοχώστου.

Ο κ. Καρούσος καλεί το Υπουργείο Υγείας και τον ΟΚΥπΥ να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις και να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση των ελλείψεων.

«Το Νοσοκομείο Αμμοχώστου πρέπει να ενισχυθεί. Και πρέπει να ενισχυθεί τώρα», καταλήγει.