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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σοβαρή καταγγελία: Κινδύνεψε ασθενής μετά από πλασμαφαίρεση σε μη εγκεκριμένο κέντρο στην Κύπρο

 11.09.2026 - 08:09
Σοβαρή καταγγελία: Κινδύνεψε ασθενής μετά από πλασμαφαίρεση σε μη εγκεκριμένο κέντρο στην Κύπρο

Μια σοβαρή καταγγελία για πλασμαφαίρεση σε μη εγκεκριμένο κέντρο στην Κύπρο, φέρνει στο φως ο «Πολίτης».  Στο δημοσίευμα γίνονται αναφορές για θεραπείες που γίνονται και στην Κύπρο από μη αδειούχα κέντρα, κάτι που προκαλεί μεγάλη ανησυχία αλλά εγείρει και σοβαρά ερωτήματα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα,  ασθενής παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές και χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), μετά από θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

Στην εφημερίδα του «Πολίτη»,  μίλησε ο καρδιοθωρακοχειρουργός και συνιδρυτής του American Medical Center, Μαρίνος Σωτηρίου ο οποίος ανέφερε ότι το Υπουργείο Υγείας γνωρίζει για το εν λόγω κέντρο που φέρεται να λειτουργεί παράνομα, εδώ και καιρό, ωστόσο εξακολουθεί να προσφέρει υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τον ο κ. Σωτηρίου, ασθενείς του παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές εξαιτίας πλασμαφαίρεσης και χρειάστηκε να μεταφερθεί και να νοσηλευτεί στην ΜΕΘ του νοσηλευτηρίου.

Στο ρεπορτάζ της η δημοσιογράφος, Άντρια Γεωργίου, αναφέρει ότι έχει υποβληθεί σχετική καταγγελία και έγιναν ελέγχοι ενώ στη συνέχεια έγινε και καταγγελία στην Αστυνομία, επικαλούμενη πηγές από το Υπουργείο Υγείας.

Υπενθυμίζεται ότι η θεραπεία πλασμαφαίρεσης, βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης με αφορμή τον θάνατο του καλλιτέχνη, Γιώργου Μαζωνάκη, ανοίγοντας έναν μεγάλο διάλογο για τα όρια της κλασικής ιατρικής και τους κινδύνους που κρύβει η ανεξέλεγκτη προώθηση θεραπειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εξάλλου σε δηλώσεις του στην εκπομπή του Omega «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ» ο Αιματολόγος Σωτήρης Κούμας, ανέφερε ότι η πλασμαφαίρεση είναι μια διαδικασία κατά την οποία το αίμα του ασθενούς περνά μέσα από ένα ειδικό μηχάνημα, το οποίο λειτουργεί στη βάση της αιμοκάθαρσης.

Ο κ. Κούμας εξήγησε ότι με τη μέθοδο αυτή αφαιρείται το υγρό στοιχείο του πλάσματος που εμπεριέχει τοξικές ουσίες ή μεγάλο φορτίο αυτοαντισωμάτων, και ταυτόχρονα επιστρέφεται πίσω στον οργανισμό το πλάσμα δοτών μαζί με τα κύτταρα του αίματος.

Πρόσθεσε πώς η μέθοδος αυτή αποτελεί θεραπεία πρώτης γραμμής για σπάνιες και απειλητικές για τη ζωή παθήσεις, όπως η Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα (TTP).

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