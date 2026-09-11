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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συναγερμός στο αεροδρόμιο Λάρνακας: Αεροπορική εταιρεία κατέβασε επιβάτες - Απειλή για βόμβα

 11.09.2026 - 11:28
Συναγερμός στο αεροδρόμιο Λάρνακας: Αεροπορική εταιρεία κατέβασε επιβάτες - Απειλή για βόμβα

Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής (11/09) στο αεροδρόμιο Λάρνακας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThemaOnline, αεροπορική εταιρεία φέρεται να κατέβασε για έλεγχο επιβάτες που είχαν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, ενώ υπήρχε προγραμματισμένη πτήση που επρόκειτο να αναχωρήσει για Ιταλία και ο λόγος είναι ότι δέχθηκαν απειλή για βόμβα.

Σημειώνεται ότι, υπάρχει μεγάλη αναστάτωση ανάμεσα στους επιβάτες της πτησης, οι οποίοι επέστρεψαν στις αίθουσες αναμονής του αεροδρομίου Λάρνακας.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της πληροφορίας που λήφθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας, έχουν ενεργοποιηθεί τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με την Αστυνομία

Η πληροφορία αξιολογείται και διερευνάται, ενώ οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν με την ολοκλήρωση των εξετάσεων, αναφέρει η Αστυνομία.

Στο σημείο σπεύδουν και πυροτεχνουργοί. 

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