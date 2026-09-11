Στεφάνου σε Υπ. Υγείας: Aνάγκη χαρτογράφησης αναγκών ΓεΣΥ

Κάνοντας λόγο για μια «πολύ δημιουργική και ενδελεχή συζήτηση» με τον Υπουργό Υγείας και την ομάδα του, ο κ. Στεφάνου χαρακτήρισε το ΓεΣΥ ως «μια πολύ σημαντική, από τις μεγαλύτερες, κατάκτηση για την κοινωνία», προσθέτοντας ότι «έχουμε πλέον και ένα επαρκές δείγμα αναφορικά με το ΓεΣΥ και τα αποτελέσματά του».

«Ανεξαρτήτως των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν και παρουσιάζονται, των ελλείψεων, των στρεβλώσεων και άλλων προβλημάτων, έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι το ΓεΣΥ μπορεί να παρέχει καθολική και ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, ανεξαρτήτως της θέσης και του εισοδήματος του καθενός», επεσήμανε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ.

«Αυτό που συζητήσαμε με τον Υπουργό και τους συνεργάτες του αφορά το επόμενο διάστημα και την έγνοια που έχει το ΑΚΕΛ αναφορικά με τη διασφάλιση και την ενίσχυση της προοπτικής του ΓεΣΥ και, ευρύτερα, του συστήματος υγείας», συμπλήρωσε.

Για εμάς, συνέχισε, «έχει πρώτιστα σημασία να ολοκληρωθεί και να κατατεθεί μια συνολική χαρτογράφηση των αναγκών, αυτό που αποκαλείται capacity planning, έτσι ώστε να ξέρουμε ποιες είναι οι ανάγκες, πώς διαμορφώνονται τα πράγματα και ποιες είναι οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες με έναν τρόπο που να είναι ορθολογικός σε σχέση με τις δαπάνες, αλλά και που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του συστήματος, την ποιότητα και, ασφαλώς, την αποδοτικότητα του όλου συστήματος».

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε, επίσης, ότι «συζητήσαμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διαμόρφωση του πεδίου, έχοντας υπόψιν τον μεγάλο αριθμό αιτήσεων που υπάρχουν για δημιουργία νέων νοσηλευτηρίων διαφόρων μεγεθών, που θα προσθέσουν εκατοντάδες κλίνες στο σύστημα». Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για το γεγονός της επιθετικής αγοράς νοσηλευτηρίων από funds που έχουν κατευθυνθεί στην Κύπρο.

Την ίδια ώρα, τόνισε ότι «θέλουμε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η προοπτική των δημόσιων νοσηλευτηρίων, γιατί τα δημόσια νοσηλευτήρια, εκ του νόμου και της αποστολής τους, επιτελούν κοινωνικό έργο».

«Και επειδή το ΓεΣΥ δημιουργεί συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, υπάρχει μεγάλη ανάγκη από μέρους του κράτους να στηρίξει την προσπάθεια των δημόσιων νοσηλευτηρίων, έτσι ώστε να είναι στον τομέα της υγείας, ανταγωνιστικά προς όφελος της κοινωνίας», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «ως κόμμα, έχουμε πάρα πολλές παρατηρήσεις αναφορικά με προβληματικές αποφάσεις, λανθασμένες αποφάσεις και ενέργειες του ΟΚΥπΥ».

Καταληκτικά, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «αναπτύχθηκε ένας πάρα πολύ καλός διάλογος» με τον Υπουργό Υγείας, ο ΓΓ ΑΚΕΛ είπε ότι «αυτός ο διάλογος και αυτή η επαφή θα συνεχιστούν εντός και εκτός του Κοινοβουλίου».