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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έληξε ο συναγερμός στο Αεροδρόμιο Λάρνακας: Στα αγγλικά η απειλή για βόμβα - «Θα εκραγεί σε 20 λεπτά»

 11.09.2026 - 13:11
Έληξε ο συναγερμός στο Αεροδρόμιο Λάρνακας: Στα αγγλικά η απειλή για βόμβα - «Θα εκραγεί σε 20 λεπτά»

Μήνυμα στην αγγλική γλώσσα, το οποίο ανέφερε ότι εντός αποσκευής στο αεροσκάφος υπάρχει βόμβα, η οποία θα εκραγεί σε 20 λεπτά, προκάλεσε την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων ασφαλείας στο αεροδρόμιο Λάρνακας και την καθήλωση της πτήσης για τη Ρώμη, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι επιβάτες υποβάλλονται εκ νέου σε ελέγχους, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας.

Το αεροσκάφος, με περίπου 190 επιβάτες, επρόκειτο να αναχωρήσει στις 11:10, με προορισμό τη Ρώμη.

Όλοι οι επιβάτες έχουν αποβιβαστεί από το αεροσκάφος, έχοντας μαζί τους τα προσωπικά τους αντικείμενα, και έχουν επιστρέψει στο κτίριο του αεροδρομίου, για έλεγχο.

Παράλληλα, άρχισε η εκφόρτωση των αποσκευών που βρίσκονταν εντός του αεροσκάφους και ελέγχονται από ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου ελέγχου, αναμένεται να περάσουν εκ νέου από το σύστημα ελέγχου με ακτίνες.

Θα ακολουθήσει έλεγχος και στην καμπίνα του αεροσκάφους και, μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών, εφόσον διαπιστωθεί ότι η απειλή δεν είναι πραγματική, αναμένεται να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία επιβίβασης.

Λήξη συναγερμού για το αεροσκάφος στη Λάρνακα μετά την απειλή για βόμβα

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, οι διαδικασίες ασφαλείας που είχαν ενεργοποιηθεί, ολοκληρώθηκαν και αναμένεται να αρχίσει εκ νέου η επιβίβαση των επιβατών στο αεροσκάφος, προκειμένου να αναχωρήσει για τον προορισμό του.

Προηγήθηκε απειλητικό μήνυμα μέσω φαξ για ύπαρξη βόμβας σε αποσκευή του αεροσκάφους.

Σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ, η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Εύη Τσολάκη, είχε διευκρινίσει ότι το απειλητικό μήνυμα για την ύπαρξη βόμβας λήφθηκε με φαξ «όχι μόνο στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, αλλά και σε άλλες κρατικές υπηρεσίες, και στην Αστυνομία», σημειώνοντας ότι ήταν το ίδιο σε όλους τους αποδέκτες. Είχε αναφέρει επίσης ότι ενεργοποιήθηκε το σχέδιο κρίσεων με την Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων να διαχειρίζεται την κατάσταση στο αεροδρόμιο.

Το αεροσκάφος ακινητοποιήθηκε και οι περίπου 190 επιβάτες αποβιβάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η πληροφορία για απειλή είχε καταστήσει αναγκαία την καθήλωση του συγκεκριμένου αεροσκάφους για τη διερεύνησή της. Βάσει της προκαταρκτικής ενημέρωσης της Αστυνομίας, η πληροφορία αξιολογήθηκε και διερευνήθηκε, ενώ ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες.

Ο συναγερμός έχει πλέον λήξει και αναμένεται να αρχίσει εκ νέου η επιβίβαση.

ΚΥΠΕ

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