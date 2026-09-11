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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αννίτα Δημητρίου: Το Κυπριακό απαιτεί εθνική ομοψυχία και υπευθυνότητα

 11.09.2026 - 14:24
Αννίτα Δημητρίου: Το Κυπριακό απαιτεί εθνική ομοψυχία και υπευθυνότητα

Το Κυπριακό απαιτεί ψυχραιμία, συλλογικότητα, στρατηγική, εθνική ομοψυχία και υπευθυνότητα, δήλωσε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, κατά τη διάρκεια ομιλίας της την Πέμπτη το βράδυ στο Επαρχιακό Συμβούλιο Λευκωσίας, υπογραμμίζοντας ότι η παράταξη είναι έτοιμη να συμβάλει και να στηρίξει την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, η Πρόεδρος του κόμματος είπε ότι η επανέναρξη συνομιλιών «είναι ο μόνος δρόμος για την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, εγγυήσεις και επεμβατικά δικαιώματα, ενώ έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη στενής συνεργασίας και πλήρους συντονισμού με την Ελλάδα».

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ αναφέρθηκε επίσης στη σύγκληση του Πολιτικού Γραφείου, στις συνεδριάσεις της Ομάδας Κυπριακού, στην ενημέρωση των εκλεγμένων στελεχών του κόμματος στους κατεχόμενους δήμους και κοινότητες και πλέον στη συνέχιση του διαλόγου σε επαρχιακό επίπεδο.

Μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών σημαντική επιβεβαίωση της πορείας του Δημοκρατικού Συναγερμού, ευχαριστώντας τα στελέχη και τον κόσμο για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη, σημειώνοντας ότι οι πολίτες επέλεξαν τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι η Κύπρος δεν έχει την πολυτέλεια της αδράνειας και των πειραματισμών και έθεσε ως βασικές προκλήσεις μια σειρά ζητημάτων, όπως το στεγαστικό, το κυκλοφοριακό, το υδατικό, το ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα και το κόστος ζωής, την υπογεννητικότητα, το συνταξιοδοτικό και άλλα.

Για το γενικότερο ζήτημα της ακρίβειας η κ. Δημητρίου χαρακτήρισε τη διαχείρισή της ανεπαρκή και λανθασμένη. Υπογράμμισε δε την ανάγκη για στοχευμένα μέτρα, καθώς και για πολιτικές που θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Παράλληλα η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε «ότι η παράταξη θα είναι απέναντι στον λαϊκισμό και την τοξικότητα από όπου κι αν προέρχεται», αλλά και «ότι ο ΔΗΣΥ δεν δημιουργήθηκε για να παρακολουθεί τις εξελίξεις αλλά για να τις διαμορφώνει, υπενθυμίζοντας τη συμβολή της Παράταξης στην ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου, τον δυτικό προσανατολισμό, την οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση των διεθνών σχέσεων της χώρας».

ΚΥΠΕ

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