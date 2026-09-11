Πώς τοποθετείται η Αστυνομία για τη σοβαρή καταγγελία για ασθενή που κινδύνευσε μετά από πλασμαφαίρεση

Αναφορικά με δημοσιεύματα που αφορούν καταγγελία η οποία υποβλήθηκε από το Υπουργείο Υγείας προς την Αστυνομία σχετικά με συγκεκριμένη θεραπεία που φέρεται να προσφερόταν από συγκεκριμένο ιατρικό κέντρο, πληροφορείστε τα ακόλουθα:

Τον Νοέμβριο του 2023, η Αστυνομία παρέλαβε επιστολή από το Υπουργείο Υγείας, η οποία σχετιζόταν με περίπτωση ασθενή, ο οποίος νοσηλεύτηκε μετά την εμφάνιση σοβαρών επιπλοκών, οι οποίες φέρονταν να συνδέονται με συγκεκριμένη θεραπεία που είχε λάβει.

Η υπόθεση διερευνήθηκε από την Αστυνομία και αφού ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις, ο φάκελος διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία.

Από τη μελέτη δεν προέκυψε επαρκής μαρτυρία, που να στοιχειοθετούνται ποινικά αδικήματα.