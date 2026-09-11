Κακουργηματική δίωξη στους δύο γιατρούς για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η ΕΔΕΚ άξιζε να ήταν στη Βουλή και θεωρώ ότι μπορεί να επανέλθει»
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, τη νεοεκλεγείσα Πρόεδρο της ΕΔΕΚ κα Σοφία Χριστοδούλου Μακρή.
Μετά την άσκηση της δίωξης, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται ενώπιον ανακριτή. Αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους για την υπόθεση.
Πηγή: protothema.gr
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