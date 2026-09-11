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ΕΛΛΑΔΑ

Κακουργηματική δίωξη στους δύο γιατρούς για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

 11.09.2026 - 14:01
Κακουργηματική δίωξη στους δύο γιατρούς για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Βαρύτατη ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία, αδίκημα που τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος, άσκησε σήμερα η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του ζευγαριού των γιατρών, Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα  Γάκα, που είχε επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης. 

Μετά την άσκηση της δίωξης, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται ενώπιον ανακριτή. Αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους για την υπόθεση.

 

Πηγή: protothema.gr

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