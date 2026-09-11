Κακουργηματική δίωξη στους δύο γιατρούς για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Μετά την άσκηση της δίωξης, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται ενώπιον ανακριτή. Αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους για την υπόθεση.

Πηγή: protothema.gr