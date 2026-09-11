Αεροδρόμιο Λάρνακας: Η απάντηση της αεροπορικής εταιρείας για την απειλή για βόμβα σε πτήση

Το μήνυμα προκάλεσε την άμεση ενεργοποίηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων ασφαλείας, ενώ η πτήση με προορισμό τη Ρώμη παρέμεινε καθηλωμένη στο αεροδρόμιο.

Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις, ενώ η αεροπορική εταιρεία συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες Αρχές.

Σε δήλωσή της σχετικά με το περιστατικό, η Wizz Air επιβεβαιώνει ότι εφαρμόζει όλα τα καθιερωμένα πρωτόκολλα ασφάλειας και προστασίας και βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με τις τοπικές αρμόδιες Αρχές.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, η ασφάλεια και η προστασία των επιβατών, του πληρώματος και των αεροσκαφών της παραμένουν η απόλυτη προτεραιότητά της.