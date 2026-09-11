Αεροδρόμιο Λάρνακας: Η απάντηση της αεροπορικής εταιρείας για την απειλή για βόμβα σε πτήση

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η ΕΔΕΚ άξιζε να ήταν στη Βουλή και θεωρώ ότι μπορεί να επανέλθει»
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, τη νεοεκλεγείσα Πρόεδρο της ΕΔΕΚ κα Σοφία Χριστοδούλου Μακρή.
Το μήνυμα προκάλεσε την άμεση ενεργοποίηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων ασφαλείας, ενώ η πτήση με προορισμό τη Ρώμη παρέμεινε καθηλωμένη στο αεροδρόμιο.
Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις, ενώ η αεροπορική εταιρεία συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες Αρχές.
Σε δήλωσή της σχετικά με το περιστατικό, η Wizz Air επιβεβαιώνει ότι εφαρμόζει όλα τα καθιερωμένα πρωτόκολλα ασφάλειας και προστασίας και βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με τις τοπικές αρμόδιες Αρχές.
Όπως αναφέρει η εταιρεία, η ασφάλεια και η προστασία των επιβατών, του πληρώματος και των αεροσκαφών της παραμένουν η απόλυτη προτεραιότητά της.
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