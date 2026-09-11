Ιμάμογλου: Ποινή φυλάκισης δύο ετών και ενός μήνα στον πρώην δήμαρχο Κωνσταντινούπολης

Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης την επιβολή απαγόρευσης άσκησης πολιτικών καθηκόντων στον Εκρέμ Ιμάμογλου, στη νέα καταδίκη για τον πρώην δήμαρχο Κωνσταντινούπολης και ενός εκ των βασικών αντιπάλων του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε πιθανή «κούρσα» για τη διεκδίκηση της τουρκικής προεδρίας.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος απομακρύνθηκε από το αξίωμά του μετά τη σύλληψή του και παραμένει στη φυλακή στο πλαίσιο ξεχωριστής υπόθεσης διαφθοράς, που αφορά τον Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης, εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου για την υπόθεση στην οποία κατηγορούνταν ότι εξύβρισε τον πρώην δήμαρχο της Τούζλα.

Όπως αναφέρουν σχετικά τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η υπόθεση σε βάρος του Ιμάμογλου είχε εξεταστεί κατά το παρελθόν, με τον πρώην δήμαρχο Κωνσταντινούπολης να αθωώνεται δύο φορές, ωστόσο οι αποφάσεις αυτές ανατράπηκαν από το εφετείο εξαιτίας διαδικαστικών παρατυπιών και η υπόθεση επέστρεψε στο δικαστήριο.

Κατά τη νέα εκδίκαση, το δικαστήριο επέβαλε στον Εκρέμ Ιμάμογλου ποινή φυλάκισης δύο ετών και ενός μήνα, καθώς και πολιτική απαγόρευση.

Κατά την απολογία του, ο Εκρέμ Ιμάμογλου αντέδρασε στις διαδοχικές δικαστικές υποθέσεις σε βάρος του: «Πριν προλάβουμε καν να εξηγήσουμε την παρανομία μιας έρευνας, αρχίζει μια άλλη», δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου.

Το NTV υπενθυμίζει ότι στις 5 Ιουνίου ο Ιμάμογλου είχε ξεκινήσει από τη φυλακή της Σηλυβρίας, όπου κρατείται, προκειμένου να παραστεί στην πρώτη ακροαματική διαδικασία της συγκεκριμένης υπόθεσης. Ωστόσο, το όχημα που τον μετέφερε παρουσίασε βλάβη και αναγκάστηκε να επιστρέψει στη φυλακή.

Πηγή: lifo.gr