«Κόκκινη κάρτα» από το Δικαστήριο σε 20χρονο μετά τα επεισόδια στο ΓΣΠ

Ο 20χρονος είχε συλληφθεί στο στάδιο ΓΣΠ, στην Λευκωσία, την Κυριακή 6/9/2026, όπου διεξήχθη ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ. Ο 20χρονος κατηγορείται για τα αδικήματα της επίθεσης και πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης, επίθεσης εναντίον αστυνομικού, ρίψης επικίνδυνων αντικειμένων και επίθεσης κατά τη διεξαγωγή αγώνα σε αθλητικό χώρο.

Σήμερα παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για καταχώρηση υπόθεσης εναντίον του. Η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για τις 12/10/2026, ενώ στον 20χρονο επιβλήθηκαν ως όροι η υπογραφή προσωπικής εγγύησης ύψους €5,000, να παραδώσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και να παρουσιάζεται σε Αστυνομικό Σταθμό δύο φορές την εβδομάδα.

Παράλληλα το Δικαστήριο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα αποκλεισμού του από τους αθλητικούς χώρους, με ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση της εκδίκασης της υπόθεσης.