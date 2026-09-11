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ΕΛΛΑΔΑ

Ο Μαζωνάκης ήταν για μιάμιση ώρα χωρίς τις αισθήσεις του πριν καλέσουν το ΕΚΑΒ - Tι λέει ο δικηγόρος του

 11.09.2026 - 20:12
Ο Μαζωνάκης ήταν για μιάμιση ώρα χωρίς τις αισθήσεις του πριν καλέσουν το ΕΚΑΒ - Tι λέει ο δικηγόρος του

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη και νομικός εκπρόσωπος της οικογένειάς του πλέον μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και αποκάλυψε ότι ο τραγουδιστής ήταν για 1,5 ώρα στο ιατρείο της Καρνεάδου χωρίς τις αισθήσεις του.

Στη δικογραφία δεν περιέχονται βίντεο από την ώρα άφιξης στο ιατρείο ή φωτογραφίες από την ώρα που ο τραγουδιστής έκανε την πλασμαφαίρεση, όμως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο πριν τις 14:00 κάτι που - όπως λέει - αποδεικνύεται κι από τη μαρτυρία του οδηγού ταξί που τον μετέφερε εκεί και τον οποίο ο τραγουδιστής απασχολούσε για πάρα πολλά χρόνια.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη δικογραφία αυτό έχει καταθέσει και εργαζόμενη που βρισκόταν στο ιατρείο την ημέρα που συνέβη το περιστατικό.

Μάλιστα, όπως είπε «από τη δικογραφία προκύπτει ότι έγινε μία προσπάθεια να διαγραφούν όλα τα αρχεία των πελατών του συγκεκριμένου ιατρείου και έγινε και μία προσπάθεια καθαρισμού του χώρου».

«Επίσης προκύπτει με βεβαιότητα από τη δικογραφία ότι δεν είναι αληθές αυτό που υποστήριξε η κατηγορούμενη γιατρός ότι ο τραγουδιστής κατέρρευσε πριν προβεί στην ιατρική πράξη. Από το λογισμικό του μηχανήματος ευρέθη ότι αυτό λειτουργούσε επί 42 λεπτά, και μάλιστα έχει ως χρόνο εκκίνησης τις 14.12. 14.12 και 42 λεπτά μας κάνει 14.54. Αυτό σημαίνει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του 1,5 ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Αυτό είναι τρομερό και ανατριχιαστικό. Και αυτό να γίνεται από γιατρούς» αποκάλυψε ο κ. Λυκούδης.

«Όλα αυτά και πολλά άλλα, με οδήγησαν να ζητήσω σήμερα από τον αρμόδιο ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, διότι όταν κάνεις μία ιατρική πράξη για κάποιον που δεν προβλέπεται, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε κάποια ασθένεια συμβατή με αυτήν την πράξη, όταν την κάνεις σε έναν χώρο που δεν πληροί τις προϋποθέσεις, όταν λες ότι ο ασθενής είναι σε μία κατάσταση υπερδιέγερσης, όταν τελείς μία πράξη παράνομη, και όσον αφορά την εξειδίκευσή σου αλλά και όσον αφορά τον χρόνο που την τελείς, τότε αποδέχεσαι ότι όταν θα επέλθει ένα τραγικό αποτέλεσμα δεν θα μπορείς να το αντιμετωπίσεις» συνέχισε ο δικηγόρος του δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Και σε αυτό το ιατρείο προκύπτει δεν λειτουργούσε καν ο απινιδωτής, το βασικό δηλαδή» πρόσθεσε.

Πηγή: protothema.gr

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