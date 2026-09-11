Συγκίνηση στο Προεδρικό: Το μετάλλιο, η μεγάλη ευχή και η αναφορά στο Κυπριακό

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε λόγο για έναν «ευπατρίδη, που με τη διαδρομή, με το έργο του, με την καθημερινή του στάση ζωής, τίμησε την Κυπριακή Δημοκρατία πολύ πριν η ίδια η Πολιτεία επιλέξει να τον τιμήσει».

«Ο Δαμιανός Κωνσταντίνου ανήκει σε εκείνη τη γενιά των συμπατριωτών μας που πίστεψαν και απέδειξαν στην πράξη ότι η μόρφωση, η εργατικότητα, η ακεραιότητα και η προσήλωση στις αρχές μπορούν να ανοίξουν δρόμους δημιουργίας και προόδου. Από το μικρό Μιτσερό της Κύπρου της δεκαετίας του ᾽40, στο Λονδίνο, και μετά στην Αθήνα, μέχρι τη διεθνή καταξίωσή του στον χώρο της ελεγκτικής επιστήμης, ο Δαμιανός Κωνσταντίνου διέγραψε μια πορεία που χαρακτηρίζεται από επαγγελματική αξιοπιστία και αριστεία», είπε.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι ο τιμώμενος, «ς ένας από τους πρωτοπόρους του ελεγκτικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη σύγχρονων προτύπων διαφάνειας και χρηστής οικονομικής διαχείρισης». Παράλληλα, είπε, η συμβολή του στην ανάπτυξη της ναυτιλιακής χρηματοδότησης υπήρξε καθοριστική για την περαιτέρω ισχυροποίηση της ελληνικής ναυτιλίας, ενός κλάδου με παγκόσμια ακτινοβολία. «Για την πατρίδα μας, την Κυπριακή Δημοκρατία, η πορεία του έχει ξεχωριστή σημασία, γιατί, ανάμεσα σε πολλά άλλα, άφησε ένα διαρκές αποτύπωμα στην οικονομική ανάπτυξη και στη διεθνή αξιοπιστία της πατρίδας μας», τόνισε.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο φιλανθρωπικό και πολιτιστικό έργο του κ. Κωνσταντίνου, εστιάζοντας στην ίδρυση του Κέντρου Ελληνισμού στην Ελλάδα, το οποίο χαρακτήρισε ως έναν χώρο που «διαφυλάσσει τη μνήμη, καλλιεργεί τη γνώση και μεταλαμπαδεύει στις νεότερες γενιές τις διαχρονικές αξίες του ελληνισμού».

Αναφέρθηκε περαιτέρω στη δημιουργία του Αμφιθεάτρου «Κωστής Δαμιανού» και του Πολιτιστικού Κέντρου Μιτσερού, στη διαχρονική του στήριξη προς την εκκλησία, την παιδεία, τη ναυτιλία και τον πολιτισμό, στη συμβολή του τιμώμενου στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα και στην ενίσχυση κοινωφελών πρωτοβουλιών τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα.

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι «η πραγματική επιτυχία δεν μετριέται μόνο από όσα επιτυγχάνει κανείς για τον εαυτό του, για την οικογένειά του, αλλά κυρίως από όσα αφήνει ως παρακαταθήκη στην κοινωνία και φυσικά στις επόμενες γενιές».

Από την πλευρά του, ο Δαμιανός Κωνσταντίνου, εμφανώς συγκινημένος, χαρακτήρισε την απονομή του μεταλλίου ως την ύψιστη τιμή της ζωής του. «Δεχόμενος αυτό το παράσημο, αισθάνομαι ότι η όποια ταπεινή μου συνεισφορά δεν αναγνωρίζεται απλώς, αλλά αποκτά ένα ευρύτερο νόημα για μένα», ανέφερε.

Ο κ. Κωνσταντίνου σημείωσε ότι η δράση του πηγάζει από αίσθημα καθήκοντος. «Η προσφορά μου προς την Ελλάδα και την Κύπρο είναι καθήκον. Είναι όμως και μια εσωτερική μου ανάγκη και το νιώθω χρέος προς την κοινή μας ιστορία, τον κοινό μας πολιτισμό και τους αδιάσπαστους δεσμούς που ενώνουν τον απανταχού ελληνισμό», υπογράμμισε. Πρόσθεσε ότι όταν του αποδόθηκε από τον Μητροπολίτη Κορίνθου το μετάλλιο του Αποστόλου Παύλου, «έχω χαρακτηριστεί ελληνόψυχος Κύπριος και έτσι νιώθω».

Απευθυνόμενος στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο κ. Κωνσταντίνου εξέφρασε την ευχή να ευοδωθούν οι προσπάθειες για λύση του Κυπριακού κατά τη διάρκεια της θητείας του. «Με τη συνεργασία της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών, έχετε ενισχύσει και ενδυναμώσει την προσπάθεια για επανένωση της πατρίδας μας. Εύχομαι να επιτευχθεί αυτό κατά τη δική σας προεδρία, να προλάβω να το δω και να αναφωνήσω «νυν απολύεις τον δούλο σου Δέσποτα», κατέληξε.

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι της εμπορικής ναυτιλίας, πρέσβεις και αξιωματούχοι.