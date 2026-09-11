ΕΔΕΚ: Η επιλογή της Σοφίας Μακρή, που συζητήθηκε - Ποιος την συνόδευσε στο προεδρικό και τα ερωτήματα

Ερωτηματικά, και όχι λίγα, προκάλεσε η πρώτη επίσημη κίνηση της μεταβατικής Προέδρου της ΕΔΕΚ, Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή, η οποία επέλεξε να έχει στο πλευρό της, τον Ευάγγελο Κληρίδη, κατά τη συνάντησή της, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο προεδρικό.

Ασφαλώς και η παρουσία ενός προσώπου, σε μια πολιτική συνάντηση δεν αποτελεί από μόνη της είδηση. Στην πολιτική όμως, οι συμβολισμοί μετρούν. Και όταν πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνιση μιας νέας, έστω και μεταβατικής, ηγεσίας, τότε οι επιλογές αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Ιδιαίτερα όταν το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν έρχεται από το πουθενά.

Μόλις τον Μάιο του 2026, ο κ. Κληρίδης, είχε τοποθετηθεί ξεκάθαρα υπέρ του Μάριου Ηλία, υποψηφίου του ΔΗΣΥ. Μια δημόσια πολιτική τοποθέτηση, που ασφαλώς δεν διαγράφεται, επειδή μεσολάβησαν μερικοί μήνες, ούτε παύει να έχει πολιτικό βάρος, επειδή σήμερα ο ίδιος εμφανίζεται δίπλα στην ηγεσία της ΕΔΕΚ.

Τι άλλαξε;

Άλλαξε η πολιτική πυξίδα; Άλλαξαν οι συσχετισμοί; Ή μήπως απλώς άλλαξαν οι ανάγκες της στιγμής;

Γιατί, αν η νέα Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, επιχειρεί να στείλει μήνυμα πολιτικής αυτονομίας, θα ανέμενε κανείς οι πρώτες της κινήσεις να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές. Να αποπνέουν καθαρότητα, συνέπεια και σαφή προσανατολισμό.

Αντί γι’ αυτό, η εικόνα που δημιουργείται είναι κάπως διαφορετική.

Μοιάζει περισσότερο με πολιτικό… τουρλού, όπου χωράνε όλοι, αρκεί να εξυπηρετείται ο εκάστοτε σχεδιασμός.

Το ερώτημα δεν είναι αν ένας άνθρωπος που στήριξε υποψήφιο άλλου κόμματος μπορεί να συνοδεύσει την ηγεσία της ΕΔΕΚ. Φυσικά και μπορεί.

Το ερώτημα είναι τι σηματοδοτεί αυτή η επιλογή.

Διότι η πολιτική, δεν είναι μόνο οι δηλώσεις και οι αποφάσεις. Είναι και οι άνθρωποι που επιλέγεις, να έχεις δίπλα σου. Είναι οι εικόνες, που δημιουργείς. Είναι τα μηνύματα που εκπέμπεις, ακόμη και όταν δεν λες λέξη.

Και η συγκεκριμένη εικόνα, σίγουρα αφήνει χώρο για ερμηνείες.

Η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή, έχει μπροστά της, το δύσκολο έργο να πείσει, ότι η μεταβατική της παρουσία στην ηγεσία της ΕΔΕΚ, δεν θα μετατραπεί σε περίοδο πολιτικών πειραματισμών και ευκαιριακών ισορροπιών.

Γιατί ένα κόμμα με ιστορία, συγκεκριμένες πολιτικές αναφορές και διαχρονικές θέσεις δεν μπορεί να λειτουργεί με τη λογική «βλέπουμε και προχωρούμε».

Ούτε μπορεί η πολιτική συνέπεια, να γίνεται λάστιχο κάθε φορά που χρειάζεται μια νέα ισορροπία.

Πιο κάτω παραθέτουμε την ανάρτηση του Ευάγγελου Κληρίδη και την υποστήριξή του στον Μάριο Ηλία, στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές