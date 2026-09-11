Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΕΔΕΚ: Η επιλογή της Σοφίας Μακρή, που συζητήθηκε - Ποιος την συνόδευσε στο προεδρικό και τα ερωτήματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΔΕΚ: Η επιλογή της Σοφίας Μακρή, που συζητήθηκε - Ποιος την συνόδευσε στο προεδρικό και τα ερωτήματα

 11.09.2026 - 17:51
ΕΔΕΚ: Η επιλογή της Σοφίας Μακρή, που συζητήθηκε - Ποιος την συνόδευσε στο προεδρικό και τα ερωτήματα

Ερωτηματικά, και όχι λίγα, προκάλεσε η πρώτη επίσημη κίνηση της μεταβατικής Προέδρου της ΕΔΕΚ, Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή, η οποία επέλεξε να έχει στο πλευρό της, τον Ευάγγελο Κληρίδη, κατά τη συνάντησή της, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο προεδρικό.

Ασφαλώς και η παρουσία ενός προσώπου, σε μια πολιτική συνάντηση δεν αποτελεί από μόνη της είδηση. Στην πολιτική όμως, οι συμβολισμοί μετρούν. Και όταν πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνιση μιας νέας, έστω και μεταβατικής, ηγεσίας, τότε οι επιλογές αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Ιδιαίτερα όταν το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν έρχεται από το πουθενά.

Μόλις τον Μάιο του 2026, ο κ. Κληρίδης, είχε τοποθετηθεί ξεκάθαρα υπέρ του Μάριου Ηλία, υποψηφίου του ΔΗΣΥ. Μια δημόσια πολιτική τοποθέτηση, που ασφαλώς δεν διαγράφεται, επειδή μεσολάβησαν μερικοί μήνες, ούτε παύει να έχει πολιτικό βάρος, επειδή σήμερα ο ίδιος εμφανίζεται δίπλα στην ηγεσία της ΕΔΕΚ.

Τι άλλαξε;

Άλλαξε η πολιτική πυξίδα; Άλλαξαν οι συσχετισμοί; Ή μήπως απλώς άλλαξαν οι ανάγκες της στιγμής;

Γιατί, αν η νέα Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, επιχειρεί να στείλει μήνυμα πολιτικής αυτονομίας, θα ανέμενε κανείς οι πρώτες της κινήσεις να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές. Να αποπνέουν καθαρότητα, συνέπεια και σαφή προσανατολισμό.

Αντί γι’ αυτό, η εικόνα που δημιουργείται είναι κάπως διαφορετική.

Μοιάζει περισσότερο με πολιτικό… τουρλού, όπου χωράνε όλοι, αρκεί να εξυπηρετείται ο εκάστοτε σχεδιασμός.

Το ερώτημα δεν είναι αν ένας άνθρωπος που στήριξε υποψήφιο άλλου κόμματος μπορεί να συνοδεύσει την ηγεσία της ΕΔΕΚ. Φυσικά και μπορεί.

Το ερώτημα είναι τι σηματοδοτεί αυτή η επιλογή.

Διότι η πολιτική, δεν είναι μόνο οι δηλώσεις και οι αποφάσεις. Είναι και οι άνθρωποι που επιλέγεις, να έχεις δίπλα σου. Είναι οι εικόνες, που δημιουργείς. Είναι τα μηνύματα που εκπέμπεις, ακόμη και όταν δεν λες λέξη.

Και η συγκεκριμένη εικόνα, σίγουρα αφήνει χώρο για ερμηνείες.

Η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή, έχει μπροστά της, το δύσκολο έργο να πείσει, ότι η μεταβατική της παρουσία στην ηγεσία της ΕΔΕΚ, δεν θα μετατραπεί σε περίοδο πολιτικών πειραματισμών και ευκαιριακών ισορροπιών.

Γιατί ένα κόμμα με ιστορία, συγκεκριμένες πολιτικές αναφορές και διαχρονικές θέσεις δεν μπορεί να λειτουργεί με τη λογική «βλέπουμε και προχωρούμε».

Ούτε μπορεί η πολιτική συνέπεια, να γίνεται λάστιχο κάθε φορά που χρειάζεται μια νέα ισορροπία.

Πιο κάτω παραθέτουμε την ανάρτηση του Ευάγγελου Κληρίδη και την υποστήριξή του στον Μάριο Ηλία, στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιώργος Μαζωνάκης: Ο τιμοκατάλογος του ιατρείου στο Κολωνάκι - Πόσο κόστιζαν οι θεραπείες της πλασμαφαίρεσης
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η Χρυστάλλα Γεωργίου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Αιματολόγος αποκαλύπτει: Πόσοι ειδικοί χρειάζονται για πλασμαφαίρεση και τι ισχύει στην Κύπρο - Βίντεο
Ψάχνεις δουλειά; 21 κενές θέσεις στον ΕΟΑ – Πότε θα γίνει η εξέταση - Όλες οι πληροφορίες
Κρατικά οικόπεδα: Ποιοι μπαίνουν στη λίστα - Τα κριτήρια που πρέπει να γνωρίζετε
Σοβαρή καταγγελία: Κινδύνεψε ασθενής μετά από πλασμαφαίρεση σε μη εγκεκριμένο κέντρο στην Κύπρο
Σοκ με τις ελλείψεις στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου - Μόλις 3-4 επισκέψεις τον μήνα από πνευμονολόγο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μαζωνάκης: Οι αντιφάσεις, τα 42 λεπτά και το μηχάνημα – Όλα τα νέα στοιχεία της υπόθεσης

 11.09.2026 - 18:16
Επόμενο άρθρο

Υπόθεση Θανάση Νικολάου: «Δεν είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε» – Ζητούν να πέσει το κατηγορητήριο οι πέντε

 11.09.2026 - 19:01
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η ΕΔΕΚ άξιζε να ήταν στη Βουλή και θεωρώ ότι μπορεί να επανέλθει»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η ΕΔΕΚ άξιζε να ήταν στη Βουλή και θεωρώ ότι μπορεί να επανέλθει»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, τη νεοεκλεγείσα Πρόεδρο της ΕΔΕΚ κα Σοφία Χριστοδούλου Μακρή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η ΕΔΕΚ άξιζε να ήταν στη Βουλή και θεωρώ ότι μπορεί να επανέλθει»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η ΕΔΕΚ άξιζε να ήταν στη Βουλή και θεωρώ ότι μπορεί να επανέλθει»

  •  11.09.2026 - 13:39
Σε τραγωδία κατέληξε το τροχαίο – Νεκρός ο 85χρονος Αντρέας

Σε τραγωδία κατέληξε το τροχαίο – Νεκρός ο 85χρονος Αντρέας

  •  11.09.2026 - 14:35
«Δεν απέκρυψα τίποτα»: Η δασκάλα του Στυλιανού απαντά για τις αναφορές βίας

«Δεν απέκρυψα τίποτα»: Η δασκάλα του Στυλιανού απαντά για τις αναφορές βίας

  •  11.09.2026 - 19:22
Οι τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη: Έψαχναν στην ΑΙ πώς θα τον επαναφέρουν, έσβησαν τα ραντεβού του, τον έβγαλαν φωτογραφία κατά την πλασμαφαίρεση

Οι τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη: Έψαχναν στην ΑΙ πώς θα τον επαναφέρουν, έσβησαν τα ραντεβού του, τον έβγαλαν φωτογραφία κατά την πλασμαφαίρεση

  •  11.09.2026 - 18:40
Τι συνέβη τελικά με τον τουρισμό στην Κύπρο – Η εικόνα που αποκαλύπτουν οι τελευταίοι αριθμοί

Τι συνέβη τελικά με τον τουρισμό στην Κύπρο – Η εικόνα που αποκαλύπτουν οι τελευταίοι αριθμοί

  •  11.09.2026 - 17:26
Υπόθεση Θανάση Νικολάου: «Δεν είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε» – Ζητούν να πέσει το κατηγορητήριο οι πέντε

Υπόθεση Θανάση Νικολάου: «Δεν είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε» – Ζητούν να πέσει το κατηγορητήριο οι πέντε

  •  11.09.2026 - 19:01
«Κόκκινη κάρτα» από το Δικαστήριο σε 20χρονο μετά τα επεισόδια στο ΓΣΠ

«Κόκκινη κάρτα» από το Δικαστήριο σε 20χρονο μετά τα επεισόδια στο ΓΣΠ

  •  11.09.2026 - 16:22
Μαζωνάκης: Οι αντιφάσεις, τα 42 λεπτά και το μηχάνημα – Όλα τα νέα στοιχεία της υπόθεσης

Μαζωνάκης: Οι αντιφάσεις, τα 42 λεπτά και το μηχάνημα – Όλα τα νέα στοιχεία της υπόθεσης

  •  11.09.2026 - 18:16

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα