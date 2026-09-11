Σάλος με το κρέας αλόγου: Από τους ιπποδρόμους στα σφαγεία και από εκεί σε κεφτεδάκια και κροκέτες

Σύμφωνα με ερευνητές, άλογα, τα οποία δεν είχαν εγκριθεί για ανθρώπινη κατανάλωση, σφαγιάστηκαν και το κρέας τους διατέθηκε στο εμπόριο.

Περίπου 200 ερευνητές πήραν μέρος στην επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ιρλανδία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και το Βέλγιο.

Σύμφωνα με εισαγγελείς στη βελγική πόλη Ντεντερμόντε, οι έμποροι είναι ύποπτοι ότι χρησιμοποίησαν πλαστά έγγραφα και παραποίησαν παρανόμως μικροτσίπ, ώστε τα πρώην ιπποδρομιακά άλογα να χαρακτηριστούν κατάλληλα για σφαγή.

Σε πολλά από τα άλογα αυτά είχαν χορηγηθεί φάρμακα και ως εκ τούτου δεν είχαν εγκριθεί για ανθρώπινη κατανάλωση.