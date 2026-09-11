Δύο ενέσεις αδρεναλίνης χορήγησε στον Γιώργο Μαζωνάκη: Ο ταξιτζής κατέθεσε ότι τον πήγε στις 13:55 και όχι στις 16:30 που είπαν οι γιατροί

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του protothema.gr ο ίδιος ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ειδοποίησε στις 16:21 το ΕΚΑΒ λέγοντας πως έχει περιστατικό με άνδρα 55 ετών πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία, στον οποίο κάνει ΚΑΡΠΑ.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του protothema.gr ο ίδιος ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ειδοποίησε στις 16:21 το ΕΚΑΒ λέγοντας πως έχει περιστατικό με άνδρα 55 ετών πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία, στον οποίο κάνει ΚΑΡΠΑ.



Όταν έφτασαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ στις 16:28, είδαν τον κ. Θεοδωρόπουλο να κάνει ο ίδιος ΚΑΡΠΑ στον Μαζωνάκη. Ζήτησαν από τον ιδιοκτήτη του ιατρείου να τους ενημερώσει για το αν έχουν χορηγηθεί φάρμακα και ποια στον ασθενή ώστε να το διαβιβάσουν στο νοσοκομείο Ελπίς όπου θα διεκομίζετο ο τραγουδιστής



Ο κ. Θεοδωρόπουλος τους ενημέρωσε ότι έχει χορηγήσει ένεση αδρεναλίνης 1 mg, χωρίς να διευκρινίσει τον χρόνο που έγινε αυτό. Στη συνέχεια, ενώπιον των διασωστών, ο γιατρός χορήρησε μία ακόμη ένεση στον Γιώργο Μαζωνάκη χωρίς να υπάρξει ανάταξη.



Ο ίδιος ο κ. Θεοδωρόπουλος φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στο συγκεκριμένο περιστατικό καθώς έλειπε από το ιατρείο του. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, εκείνη την ημέρα είχε τρία άλλα ραντεβού με ασθενείς, ενώ την επίμαχη ώρα είχε αποχωρήσει, προκειμένου να πάει για φαγητό. Όπως φέρεται να υποστηρίζει, ενημερώθηκε για το περιστατικό, ενώ βρισκόταν εκτός του ιατρείου.



Σύμφωνα με πληροφορίες κατέθεσε στις Αρχές ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στην Καρνεάδου 11, επιβεβαιώνοντας τις αντιφάσεις του ζεύγους Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα. Το ζεύγος ιατρών υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής προσήλθε με καθυστέρηση στο ραντεβού του γύρω στις 16:30, κάτι που διαψεύδεται εκ των πραγμάτων από την κλήση στο ΕΚΑΒ που έγινε στις 16:21. Ο ταξιτζής κατέθεσε ότι μετέφερε τον Μαζωνάκη στις 13:55 έξω από το ιατρείο.