Συγκλονισμός στο Παγκόσμιο: Πέθανε η πριγκίπισσα δύο μέρες μετά την κηδεία του αδελφού της

«Η πριγκίπισσα άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 94 ετών», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση των Ανακτόρων.

Την Τετάρτη, η Αστριντ είχε παραστεί, πάνω σε αναπηρικό καροτσάκι, στην κηδεία του αδελφού της Χάραλντ, ο οποίος πέθανε στις 28 Αυγούστου σε ηλικία 89 ετών.

Με την πάροδο του χρόνου οι δημόσιες εμφανίσεις της είχαν γίνει σπάνιες. Τον Αύγουστο, είχε βάλει βηματοδότη, όπως και ο αδελφός της.

Η Αστριντ ήταν το τελευταίο εν ζωή από τα τρία παιδιά του βασιλιά Ολαφ Ε΄, ο οποίος ανήλθε στον θρόνο το 1957 όπου και παρέμεινε έως το 1991.

Βασιλιάς της Νορβηγίας είναι ο Χάακον Η’, ο 53χρονος γιος του Χάραλντ Ε’.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ