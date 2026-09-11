Συγκλονισμός στο Παγκόσμιο: Πέθανε η πριγκίπισσα δύο μέρες μετά την κηδεία του αδελφού της

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η ΕΔΕΚ άξιζε να ήταν στη Βουλή και θεωρώ ότι μπορεί να επανέλθει»
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, τη νεοεκλεγείσα Πρόεδρο της ΕΔΕΚ κα Σοφία Χριστοδούλου Μακρή.
«Η πριγκίπισσα άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 94 ετών», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση των Ανακτόρων.
Την Τετάρτη, η Αστριντ είχε παραστεί, πάνω σε αναπηρικό καροτσάκι, στην κηδεία του αδελφού της Χάραλντ, ο οποίος πέθανε στις 28 Αυγούστου σε ηλικία 89 ετών.
Με την πάροδο του χρόνου οι δημόσιες εμφανίσεις της είχαν γίνει σπάνιες. Τον Αύγουστο, είχε βάλει βηματοδότη, όπως και ο αδελφός της.
Η Αστριντ ήταν το τελευταίο εν ζωή από τα τρία παιδιά του βασιλιά Ολαφ Ε΄, ο οποίος ανήλθε στον θρόνο το 1957 όπου και παρέμεινε έως το 1991.
Βασιλιάς της Νορβηγίας είναι ο Χάακον Η’, ο 53χρονος γιος του Χάραλντ Ε’.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
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