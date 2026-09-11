Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣυγκλονισμός στο Παγκόσμιο: Πέθανε η πριγκίπισσα δύο μέρες μετά την κηδεία του αδελφού της
ΔΙΕΘΝΗ

Συγκλονισμός στο Παγκόσμιο: Πέθανε η πριγκίπισσα δύο μέρες μετά την κηδεία του αδελφού της

 11.09.2026 - 19:45
Συγκλονισμός στο Παγκόσμιο: Πέθανε η πριγκίπισσα δύο μέρες μετά την κηδεία του αδελφού της

Πέθανε σήμερα σε ηλικία 94 ετών, η αδελφή του θανόντα βασιλιά Χάραλντ Ε’ , πριγκίπισσα Αστριντ, ακριβώς δύο εβδομάδες μετά τον αδελφό της, ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα στο Οσλο.

«Η πριγκίπισσα άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 94 ετών», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση των Ανακτόρων.

Την Τετάρτη, η Αστριντ είχε παραστεί, πάνω σε αναπηρικό καροτσάκι, στην κηδεία του αδελφού της Χάραλντ, ο οποίος πέθανε στις 28 Αυγούστου σε ηλικία 89 ετών.

Με την πάροδο του χρόνου οι δημόσιες εμφανίσεις της είχαν γίνει σπάνιες. Τον Αύγουστο, είχε βάλει βηματοδότη, όπως και ο αδελφός της.

Η Αστριντ ήταν το τελευταίο εν ζωή από τα τρία παιδιά του βασιλιά Ολαφ Ε΄, ο οποίος ανήλθε στον θρόνο το 1957 όπου και παρέμεινε έως το 1991.

Βασιλιάς της Νορβηγίας είναι ο Χάακον Η’, ο 53χρονος γιος του Χάραλντ Ε’.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιώργος Μαζωνάκης: Ο τιμοκατάλογος του ιατρείου στο Κολωνάκι - Πόσο κόστιζαν οι θεραπείες της πλασμαφαίρεσης
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η Χρυστάλλα Γεωργίου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Αιματολόγος αποκαλύπτει: Πόσοι ειδικοί χρειάζονται για πλασμαφαίρεση και τι ισχύει στην Κύπρο - Βίντεο
Ψάχνεις δουλειά; 21 κενές θέσεις στον ΕΟΑ – Πότε θα γίνει η εξέταση - Όλες οι πληροφορίες
Κρατικά οικόπεδα: Ποιοι μπαίνουν στη λίστα - Τα κριτήρια που πρέπει να γνωρίζετε
Σοβαρή καταγγελία: Κινδύνεψε ασθενής μετά από πλασμαφαίρεση σε μη εγκεκριμένο κέντρο στην Κύπρο
Σοκ με τις ελλείψεις στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου - Μόλις 3-4 επισκέψεις τον μήνα από πνευμονολόγο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Δεν απέκρυψα τίποτα»: Η δασκάλα του Στυλιανού απαντά για τις αναφορές βίας

 11.09.2026 - 19:22
Επόμενο άρθρο

Ο Μαζωνάκης ήταν για μιάμιση ώρα χωρίς τις αισθήσεις του πριν καλέσουν το ΕΚΑΒ - Tι λέει ο δικηγόρος του

 11.09.2026 - 20:12
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η ΕΔΕΚ άξιζε να ήταν στη Βουλή και θεωρώ ότι μπορεί να επανέλθει»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η ΕΔΕΚ άξιζε να ήταν στη Βουλή και θεωρώ ότι μπορεί να επανέλθει»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, τη νεοεκλεγείσα Πρόεδρο της ΕΔΕΚ κα Σοφία Χριστοδούλου Μακρή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η ΕΔΕΚ άξιζε να ήταν στη Βουλή και θεωρώ ότι μπορεί να επανέλθει»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η ΕΔΕΚ άξιζε να ήταν στη Βουλή και θεωρώ ότι μπορεί να επανέλθει»

  •  11.09.2026 - 13:39
Σε τραγωδία κατέληξε το τροχαίο – Νεκρός ο 85χρονος Αντρέας

Σε τραγωδία κατέληξε το τροχαίο – Νεκρός ο 85χρονος Αντρέας

  •  11.09.2026 - 14:35
«Δεν απέκρυψα τίποτα»: Η δασκάλα του Στυλιανού απαντά για τις αναφορές βίας

«Δεν απέκρυψα τίποτα»: Η δασκάλα του Στυλιανού απαντά για τις αναφορές βίας

  •  11.09.2026 - 19:22
Οι τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη: Έψαχναν στην ΑΙ πώς θα τον επαναφέρουν, έσβησαν τα ραντεβού του, τον έβγαλαν φωτογραφία κατά την πλασμαφαίρεση

Οι τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη: Έψαχναν στην ΑΙ πώς θα τον επαναφέρουν, έσβησαν τα ραντεβού του, τον έβγαλαν φωτογραφία κατά την πλασμαφαίρεση

  •  11.09.2026 - 18:40
Τι συνέβη τελικά με τον τουρισμό στην Κύπρο – Η εικόνα που αποκαλύπτουν οι τελευταίοι αριθμοί

Τι συνέβη τελικά με τον τουρισμό στην Κύπρο – Η εικόνα που αποκαλύπτουν οι τελευταίοι αριθμοί

  •  11.09.2026 - 17:26
Υπόθεση Θανάση Νικολάου: «Δεν είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε» – Ζητούν να πέσει το κατηγορητήριο οι πέντε

Υπόθεση Θανάση Νικολάου: «Δεν είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε» – Ζητούν να πέσει το κατηγορητήριο οι πέντε

  •  11.09.2026 - 19:01
«Κόκκινη κάρτα» από το Δικαστήριο σε 20χρονο μετά τα επεισόδια στο ΓΣΠ

«Κόκκινη κάρτα» από το Δικαστήριο σε 20χρονο μετά τα επεισόδια στο ΓΣΠ

  •  11.09.2026 - 16:22
Μαζωνάκης: Οι αντιφάσεις, τα 42 λεπτά και το μηχάνημα – Όλα τα νέα στοιχεία της υπόθεσης

Μαζωνάκης: Οι αντιφάσεις, τα 42 λεπτά και το μηχάνημα – Όλα τα νέα στοιχεία της υπόθεσης

  •  11.09.2026 - 18:16

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα