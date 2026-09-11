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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Άγρια συμπλοκή μαθητριών έξω από σχολείο στην Κύπρο: Χειροκροτούσαν αντί να τις χωρίσουν - Βίντεο που σοκάρει

 11.09.2026 - 21:55
Άγρια συμπλοκή μαθητριών έξω από σχολείο στην Κύπρο: Χειροκροτούσαν αντί να τις χωρίσουν - Βίντεο που σοκάρει

Σοβαρό περιστατικό μεταξύ δύο ανήλικων μαθητριών σημειώθηκε έξω από σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον ενώπιον της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ALPHA, οι δύο 17χρονες φέρονται να συνεπλάκησαν την ώρα που οι μαθητές σχολούσαν, με αρκετά άλλα παιδιά να βρίσκονται στο σημείο και να παρακολουθούν όσα συνέβαιναν.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν οι αντιδράσεις όσων ήταν παρόντες. Όπως αναφέρεται, κανείς δεν επιχείρησε να παρέμβει για να σταματήσει τη συμπλοκή, ενώ κάποιοι μαθητές φέρονται να χειροκροτούσαν και να ενθάρρυναν τις δύο ανήλικες.

Μετά το περιστατικό, οι δύο μαθήτριες κλήθηκαν μαζί με τους γονείς τους στην Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου, όπου έδωσαν τους δικούς τους ισχυρισμούς για όσα προηγήθηκαν και ακολούθησαν.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζονται και μαρτυρίες προσώπων που βρίσκονταν στο σημείο.

Δείτε το Βίντεο

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