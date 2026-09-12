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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στο κελί 25χρονη στη Λευκωσία - Την... έκαψε μαρτυρία για εμπρησμό οχήματος

 12.09.2026 - 14:32
Στο κελί 25χρονη στη Λευκωσία - Την... έκαψε μαρτυρία για εμπρησμό οχήματος

Στη σύλληψη 25χρονης προχώρησαν μέλη της Αστυνομίας, σχετικά με υπόθεση εμπρησμού αυτοκινήτου, που διαπράχθηκε τον περασμένο Μάιο, στη Λευκωσία. Για την υπόθεση συνελήφθη τον Ιούνιο και 24χρονος, εναντίον του οποίου καταχωρήθηκε η υπόθεση για εκδίκαση.

Η 25χρονη συνελήφθη γύρω στις 10.30π.μ. σήμερα, στη βάση δικαστικού εντάλματος, που εκδόθηκε μετά από μαρτυρία που εξασφαλίστηκε κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης από το ΤΑΕ Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 2.40π.μ. στις 26/05/2026, ξέσπασε φωτιά σε όχημα το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο έξω από την οικία του 34χρονου ιδιοκτήτη του, σε περιοχή της Λευκωσίας. Από τη φωτιά το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ από εξετάσεις που έγιναν προέκυψε ότι πρόκειται για κακόβουλη ενέργεια.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, στις 03 Ιουνίου συνελήφθη 24χρονος, επίσης βάσει δικαστικού εντάλματος. Στις 04 Ιουνίου εκδόθηκε δικαστικό διάταγμα εξαήμερης κράτησης του, ενώ στις 10 Ιουνίου, η υπόθεση εμπρησμού καταχωρήθηκε για εκδίκαση. Το Δικαστήριο διέταξε όπως ο 24χρονος παραμείνει υπό κράτηση ως υπόδικος, μέχρι την επόμενη δικάσιμο, που ορίστηκε στις 16/10/2026.

 

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