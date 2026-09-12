Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΈκρηξη στη Σωτήρα: Εξετάζονται όλα τα σενάρια - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έκρηξη στη Σωτήρα: Εξετάζονται όλα τα σενάρια - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

 12.09.2026 - 11:24
Έκρηξη στη Σωτήρα: Εξετάζονται όλα τα σενάρια - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 30χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε περιοχή της Σωτήρας.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 9.20μ.μ. η Αστυνομία έλαβε πληροφορία για έκρηξη σε περιοχή της Σωτήρας. Μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν στη σκηνή, όπου εντόπισαν τον 30χρονο τραυματισμένο σε εξωτερικό χώρο μεταλλικής αποθήκης-γκαράζ.

Ο 30χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν εξετάσεις στη σκηνή, στο πλαίσιο διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

Σε δηλώσεις του για την υπόθεση, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου, Ανδρέας Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα σε σχέση με την έκρηξη, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις εξετάσεις, με στόχο να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έκρηξη στη Σωτήρα: Δίνει μάχη για τη ζωή ο 30χρονος - Ακρωτηριάστηκε το χέρι του - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Λευκωσία
Χωρίς ίχνος ντροπής: Ζευγάρι έκανε έρωτα σε δημόσιο χώρο στο Μπαλί - Δείτε φωτογραφίες
Θάνατος Μαζωνάκη: Τα νέα ντοκουμέντα που καίνε το άλλοθι του γιατρού - Δείτε φωτογραφίες
Τροχαίο στη Λεμεσό: Όχημα αναποδογυρίστηκε μετά από σύγκρουση - Τέσσερις τραυματίες
Πόσο πληρώνουμε για ένα καφέ στην Κύπρο - Η μηνιαία επιβάρυνση της καθημερινής... συνήθειας
Χαλάει ο καιρός: Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου - Το σπάνιο όνομα που ίσως έχει ακούσει

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θρήνος για τον πρόωρο θάνατο 59χρονης στην Κύπρο - Δείτε φωτογραφία

 12.09.2026 - 11:17
Επόμενο άρθρο

Υπόθεση Μαζωνάκη: Τι αποκαλύπτουν οι επίμαχες φωτογραφίες και πώς καίνε τους γιατρούς - Πού εστιάζει η Αστυνομία

 12.09.2026 - 11:41
Παρέμβαση ΠτΔ για το αρδευτικό - Αναστέλλεται κινητοποίηση, αναζητείται άμεση λύση

Παρέμβαση ΠτΔ για το αρδευτικό - Αναστέλλεται κινητοποίηση, αναζητείται άμεση λύση

Έπειτα από παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας και τη συνεργασία του Υπουργού Γεωργίας, του Επιτρόπου Περιβάλλοντος και της Διευθύντριας του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, αναστέλλεται η προγραμματισμένη για την Κυριακή κινητοποίηση για το σοβαρό αρδευτικό πρόβλημα της Κοιλάδας Χρυσοχούς, σύμφωνα με ανακοίνωση εκ μέρους των αρδευτών από τον κ. Νέστορα Μιχαήλ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Παρέμβαση ΠτΔ για το αρδευτικό - Αναστέλλεται κινητοποίηση, αναζητείται άμεση λύση

Παρέμβαση ΠτΔ για το αρδευτικό - Αναστέλλεται κινητοποίηση, αναζητείται άμεση λύση

  •  12.09.2026 - 08:56
Πυκνώνουν οι διεργασίες στον ΔΗΣΥ - Οι προτάσεις που ετοιμάζει για τα μεγάλα ζητήματα

Πυκνώνουν οι διεργασίες στον ΔΗΣΥ - Οι προτάσεις που ετοιμάζει για τα μεγάλα ζητήματα

  •  12.09.2026 - 12:10
Υπόθεση Μαζωνάκη: Τι αποκαλύπτουν οι επίμαχες φωτογραφίες και πώς καίνε τους γιατρούς - Πού εστιάζει η Αστυνομία

Υπόθεση Μαζωνάκη: Τι αποκαλύπτουν οι επίμαχες φωτογραφίες και πώς καίνε τους γιατρούς - Πού εστιάζει η Αστυνομία

  •  12.09.2026 - 11:41
Έκρηξη στη Σωτήρα: Εξετάζονται όλα τα σενάρια - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

Έκρηξη στη Σωτήρα: Εξετάζονται όλα τα σενάρια - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

  •  12.09.2026 - 11:24
Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις - Ποιοι θα πάρουν τη μεγαλύτερη στήριξη, τι φέρνει η μεταρρύθμιση

Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις - Ποιοι θα πάρουν τη μεγαλύτερη στήριξη, τι φέρνει η μεταρρύθμιση

  •  12.09.2026 - 10:19
VIDEO - Απίστευτο περιστατικό στη Λάρνακα: Ασθενοφόρο εγκλωβισμένο πίσω από κλειστή μπάρα - Δείτε τι συνέβη

VIDEO - Απίστευτο περιστατικό στη Λάρνακα: Ασθενοφόρο εγκλωβισμένο πίσω από κλειστή μπάρα - Δείτε τι συνέβη

  •  12.09.2026 - 10:45
Όσα πρέπει να ξέρεις για την πλασμαφαίρεση - Πώς, γιατί και πού επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί

Όσα πρέπει να ξέρεις για την πλασμαφαίρεση - Πώς, γιατί και πού επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί

  •  12.09.2026 - 09:59
Τροχαίο στη Λεμεσό: Όχημα αναποδογυρίστηκε μετά από σύγκρουση - Τέσσερις τραυματίες

Τροχαίο στη Λεμεσό: Όχημα αναποδογυρίστηκε μετά από σύγκρουση - Τέσσερις τραυματίες

  •  12.09.2026 - 09:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα