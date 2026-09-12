Έκρηξη στη Σωτήρα: Εξετάζονται όλα τα σενάρια - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 9.20μ.μ. η Αστυνομία έλαβε πληροφορία για έκρηξη σε περιοχή της Σωτήρας. Μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν στη σκηνή, όπου εντόπισαν τον 30χρονο τραυματισμένο σε εξωτερικό χώρο μεταλλικής αποθήκης-γκαράζ.

Ο 30χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν εξετάσεις στη σκηνή, στο πλαίσιο διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

Σε δηλώσεις του για την υπόθεση, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου, Ανδρέας Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα σε σχέση με την έκρηξη, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις εξετάσεις, με στόχο να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.