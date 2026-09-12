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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο επίκεντρο το χαλλούμι, η Εθνική Φρουρά και η Υγεία - Τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες

 12.09.2026 - 11:00
Στο επίκεντρο το χαλλούμι, η Εθνική Φρουρά και η Υγεία - Τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες

Η κρίση στην κτηνοτροφία και οι κίνδυνοι για την παραγωγή γάλακτος και χαλλουμιού και η παρουσίαση των προτάσεων της Επιτροπής Μαλά για ανασυγκρότηση του κτηνοτροφικού τομέα, η ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς, το Κυπριακό, η κατάσταση όσον αφορά τα σχολεία και τα νοσηλευτήρια, οι καταγγελίες για μη εγκεκριμένες ιατρικές θεραπείες, ο πληθωρισμός και το αυξημένο ενεργειακό κόστος, καθώς και ζητήματα που αφορούν τις συντάξεις εν ενεργεία αξιωματούχων και τις στέγες ηλικιωμένων, προβάλλονται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων το Σάββατο.

Η «Αλήθεια», στο κύριο της θέμα με τίτλο «Μία γραμμή στο Κυπριακό», σημειώνει ότι η ηγεσία του ΔΗΣΥ επαναβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωσή της στη λύση του Κυπριακού, με την Πρόεδρο του κόμματος να χαρακτηρίζει την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων κορυφαία προτεραιότητα. Αλλού αναφέρεται σε υποστελέχωση επιμελητών σε σχολεία και εφορείες, καθώς, όπως σημειώνει, παρέμειναν κενές 52 θέσεις εν μέσω αφυπηρετήσεων και παραιτήσεων. Σε άλλο θέμα, με τίτλο «Έξι χρόνια άφησαν τις σειρήνες να σιγήσουν», κάνει λόγο για τα κενά στο σύστημα προειδοποίησης του πληθυσμού.

Ο «Πολίτης», στο κύριο θέμα του με τίτλο «Σε κίνδυνο το κυπριακό γάλα», γράφει ότι η Επιτροπή Μαλά ζητά άμεση χωροταξική αποσυμφόρηση της κτηνοτροφίας, καθώς η υψηλή χωρική συγκέντρωση μονάδων δημιουργεί κινδύνους για την παραγωγή γάλακτος. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στις καταγγελίες για υποθέσεις πλασμαφαίρεσης και άλλες θεραπείες στην Κύπρο από μη εγκεκριμένα ιατρικά κέντρα. Αλλού, γράφει ότι 26 εν ενεργεία αξιωματούχοι λαμβάνουν πέραν του μισθού και των επιδομάτων τους και μηνιαία σύνταξη, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

«Ο Φιλελεύθερος» με τίτλο «Ορατός κίνδυνος για το χαλλούμι» γράφει στο κύριο του θέμα ότι η έκθεση της Επιτροπής Μαλά για την κτηνοτροφία «φέρνει την κρίση στο φως» και πως απειλείται το μέλλον του χαλλουμιού ΠΟΠ. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα κάνει λόγο για τα νέα «φτερά» της Εθνικής Φρουράς, με προηγμένα οπλικά και αισθητήρια συστήματα και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στην 450 Μοίρα Ελικοπτέρων. Αλλού, αναφέρεται σε καταγγελίες που φθάνουν στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες για σκευάσματα τα οποία, όπως σημειώνει, τα βαφτίζουν «βιομιμητικά» και τα χορηγούν για πάσα νόσο.

Η «Χαραυγή» τιτλοφορεί το κύριο της θέμα «Ανεξέλεγκτη αγορά νοσηλευτηρίων από funds», κάνοντας λόγο για την πρόταση του ΑΚΕΛ οι επενδύσεις στην υγεία να υπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Αλλού, αναφέρεται σε ανοδική πορεία του πληθωρισμού και σε μετακύλιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους σε ηλεκτρισμό και μεταφορές, ενώ κάνει λόγο και για αυξήσεις στα επιτόκια. Σε άλλο θέμα, σημειώνει ελλείψεις όσον αφορά τις στέγες ηλικιωμένων, υψηλό κόστος και ανάγκη για κρατική στήριξη.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα «Cyprus Mail», στο κύριο της θέμα με τίτλο «Σχέδιο ανάκαμψης ύψους 611 εκατομμυρίων για τον κτηνοτροφικό τομέα», αναφέρεται στις προτάσεις της Επιτροπής Μαλά, μετά τη θανάτωση 84.000 ζώων λόγω του αφθώδους πυρετού. Εξάλλου, στο πρωτοσέλιδό της δημοσιεύει φωτογραφία του Προέδρου Χριστοδουλίδη με την ομάδα καλαθοσφαίρισης του Ολυμπιακού Πειραιώς, την οποία δέχθηκε χθες, ενόψει της συμμετοχής της σε διεθνές τουρνουά στη Λευκωσία. Σε άλλο θέμα, αναφέρεται στον Πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου, Γιάννη Καρούσο, ο οποίος ανέφερε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στελέχωσης.

ΚΥΠΕ

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