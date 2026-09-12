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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις - Ποιοι θα πάρουν τη μεγαλύτερη στήριξη, τι φέρνει η μεταρρύθμιση

 12.09.2026 - 10:19
Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις - Ποιοι θα πάρουν τη μεγαλύτερη στήριξη, τι φέρνει η μεταρρύθμιση

Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση φέρνει αυξήσεις και στρέφει τη μεγαλύτερη στήριξη στους χαμηλοσυνταξιούχους, εκεί όπου βρίσκεται και μεγάλο μέρος του αγροτικού κόσμου, εισάγει συνταξιοδοτικές πιστώσεις για τους γονείς, για τα άτομα με αναπηρία και για τους άτυπους φροντιστές, με στόχο ένα σύστημα επαρκές, δίκαιο και βιώσιμο, δήλωσε την Παρασκευή το βράδυ ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας.

Μιλώντας στο Διεθνές Φεστιβάλ Πατάτας Ξυλοφάγου, ο κ. Μουσιούττας είπε πως "μέσα στον Σεπτέμβριο καταθέτουμε στη Βουλή των Αντιπροσώπων το νομοσχέδιο για τον πρώτο πυλώνα, το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων".

Πρόσθεσε πως "ο γεωργός γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει να δουλεύεις μια ολόκληρη ζωή σκυμμένος στο χώμα και να φτάνεις στην αφυπηρέτηση με χαμηλή σύνταξη"

Σημείωσε πως οι βασικοί στόχοι είναι τρεις. Πρώτον, η επάρκεια, ώστε οι συντάξεις να βελτιωθούν ουσιαστικά. Δεύτερον, η δικαιοσύνη, ώστε τα βάρη και τα οφέλη να κατανέμονται ισότιμα. Τρίτον, η βιωσιμότητα, ώστε το σύστημα να παραμένει εύρωστο και για τα παιδιά και τα εγγόνια μας.

"Η μεταρρύθμιση φέρνει αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, με τη μεγαλύτερη στήριξη να κατευθύνεται εκεί όπου υπάρχει και η μεγαλύτερη ανάγκη, στους χαμηλοσυνταξιούχους. Ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους παραμένει ανοικτός και θα συνεχιστεί με καλή πίστη μέχρι την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης", ανέφερε.

Ο κ. Μουσιούττας τόνισε παράλληλα την ανάγκη το επάγγελμα του γεωργού να καταστεί ξανά ελκυστικό για τις νέες γενιές. Όπως είπε, η στήριξη πρέπει να αφορά την κοινωνική ασφάλιση των αυτοτελώς εργαζομένων, αλλά και την κατάρτιση και αναβάθμιση δεξιοτήτων, ώστε οι νέοι που επιλέγουν να παραμείνουν στον τόπο τους και να ασχοληθούν με την πατατοκαλλιέργεια να έχουν προοπτική.

Αναφερόμενος στην κυπριακή πατάτα, ο Υπουργός σημείωσε ότι αποτελεί διαχρονικά σημαντικό αγροτικό εξαγωγικό προϊόν και έναν από τους σημαντικούς πρεσβευτές της Κύπρου στο εξωτερικό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην «κυπριακή πατάτα κοκκινογής», η οποία έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη, γεγονός που, όπως ανέφερε, παρέχει στους παραγωγούς ένα σημαντικό εργαλείο για την προστασία και την προώθηση του προϊόντος.

Από την πλευρά του, ο κοινοτάρχης Ξυλοφάγου, Γιώργος Ιουλιανός, ανέφερε ότι η γεωργία αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα και προκλήσεις και ότι ο γεωργικός κόσμος χρειάζεται στήριξη.

Κάλεσε τον Υπουργό Εργασίας, ως μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, να παρέμβει ώστε, μέσω των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης του Υπουργείου Γεωργίας, να αναληφθούν δράσεις προς όφελος του πρωτογενούς τομέα παραγωγής.

Ο κ. Ιουλιανός ζήτησε, ειδικότερα, μέτρα για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, αύξηση του αγροτικού εισοδήματος και ενίσχυση της καλλιέργειας της πατάτας.

Ο κοινοτάρχης υπογράμμισε παράλληλα τη διαχρονική σύνδεση της Ξυλοφάγου με την κυπριακή πατάτα, χαρακτηρίζοντας την πατατοκαλλιέργεια καθοριστικής σημασίας, τόσο για την οικονομία των Κοκκινοχωριών όσο και για την οικονομία της Κύπρου.

ΚΥΠΕ

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