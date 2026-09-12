Χωρίς ίχνος ντροπής: Ζευγάρι έκανε έρωτα σε δημόσιο χώρο στο Μπαλί - Δείτε φωτογραφίες

Ο Μπίλι Άσπιναλ καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να έχει σεξουαλική επαφή με μια γυναίκα σε δημόσιο σημείο, στην είσοδο κατοικίας στην περιοχή Βόρειο Κούτα, στις 22 Αυγούστου.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, διήρκεσε περίπου 15 λεπτά. Μάλιστα, μια κάτοικος της περιοχής φέρεται να τους ζήτησε να σταματήσουν, χωρίς όμως να εισακουστεί.

Ο 27χρονος συνελήφθη λίγες ημέρες αργότερα, στις 25 Αυγούστου, όταν βρέθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπαλί και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Αυστραλία.

Ο νεαρός παρέμεινε υπό κράτηση για περίπου δύο εβδομάδες, ενώ στη συνέχεια οι αρχές αποφάσισαν την απέλασή του και την επιβολή δεκαετούς απαγόρευσης εισόδου στην Ινδονησία.

Αυτό σημαίνει ότι για τα επόμενα 10 χρόνια δεν θα μπορεί να επισκεφθεί ξανά τη χώρα, ανεξάρτητα από τον λόγο του ταξιδιού του.

Η γυναίκα που εμφανίζεται στο βίντεο δεν έχει μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί από τις Αρχές. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πρόκειται πιθανότατα για αλλοδαπή, η οποία φέρεται να είχε γνωρίσει τον 27χρονο λίγο πριν από το περιστατικό.

Το συμβάν προκάλεσε αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Μάλιστα, κάτοικοι της περιοχής πραγματοποίησαν τελετή εξαγνισμού στο σημείο όπου καταγράφηκε το περιστατικό, προκειμένου, όπως αναφέρθηκε, να απομακρυνθεί η «κακή ενέργεια».

Η Ινδονησία εφαρμόζει αυστηρούς κανόνες σχετικά με τις δημόσιες άσεμνες πράξεις και τη σεξουαλική συμπεριφορά. Οι παραβάσεις μπορούν, ανάλογα με την περίπτωση, να οδηγήσουν ακόμη και σε ποινικές κυρώσεις για αλλοδαπούς.