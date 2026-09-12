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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έκρηξη στη Σωτήρα: Δίνει μάχη για τη ζωή ο 30χρονος - Ακρωτηριάστηκε το χέρι του - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Λευκωσία

 12.09.2026 - 07:43
Έκρηξη στη Σωτήρα: Δίνει μάχη για τη ζωή ο 30χρονος - Ακρωτηριάστηκε το χέρι του - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Λευκωσία

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 30χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες βράδυ στη Σωτήρα.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 9.20 το βράδυ, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία για έκρηξη σε περιοχή της Σωτήρας. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο, όπου εντόπισαν τον 30χρονο τραυματισμένο, σε εξωτερικό χώρο μεταλλικής αποθήκης – γκαράζ.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του ThemaOnline, ο 30χρονος φέρει τραύματα σε όλο του το σώμα, ενώ το χέρι του ακρωτηριάστηκε στη σκηνή.
 
Στη σκηνή έφτασε ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Γενικό νοσοκομείο Αμμοχώστου όπου νοσηλεύεται ενώ, σύμφωνα με την αστυνομία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Ο 30χρονος διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

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