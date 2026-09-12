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ΔΙΕΘΝΗ

Σοκ στη Βρετανία με 30χρονη γυμνάστρια - Είχε σχέση με 16χρονο ενώ είχε κακοποιήσει και δύο ανήλικες μαθήτριες

 12.09.2026 - 08:37
Σοκ στη Βρετανία με 30χρονη γυμνάστρια - Είχε σχέση με 16χρονο ενώ είχε κακοποιήσει και δύο ανήλικες μαθήτριες

Ένοχη για σεξουαλικές επαφές με 16χρονο μαθητή ενώ έβλεπαν το τουρνουά τένις του Γουίμπλεντον κρίθηκε την Πέμπτη από δικαστήριο στη Βρετανία η καθηγήτρια Γυμναστικής, Μπρόνουεν Τζέιμς.

Η Τζέιμς είχε πει στον ανήλικο μαθητή ότι τον «αγαπούσε» και τον είχε καταχωρίσει στο κινητό της ως «νούμερο 8», δηλαδή το όγδοο άτομο με το οποίο είχε κάνει σεξ.

Ωστόσο κατά τη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκε ότι η 30χρονη γυμνάστρια είχε κακοποιήσει σεξουαλικά και δύο ανήλικες μαθήτριες.

Όπως αποκαλύφθηκε η εκπαιδευτικός είχε ήδη δηλώσει ένοχη σε εννέα κατηγορίες που αφορούσαν δύο μαθήτριες ηλικίας 13 και 14 ετών. Η Τζέιμς παραδέχθηκε τέσσερις περιπτώσεις σεξουαλικής δραστηριότητας με τη μικρότερη από τις δύο μαθήτριες, την οποία είχε μεταφέρει στο σπίτι που μοιραζόταν με τον σύντροφό της για να έχουν σεξουαλική επαφή. Επίσης δήλωσε ένοχη για δύο περιπτώσεις σεξουαλικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη μαθήτρια, εκ των οποίων η μία συνέβη στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου της.

«Η Μπρόνουεν Τζέιμς είχε την εμπιστοσύνη να εκπαιδεύει και να προστατεύει παιδιά. Αντί γι’ αυτό, χρησιμοποίησε αυτή την εμπιστοσύνη για να τα χειραγωγήσει και να τα κακοποιήσει σεξουαλικά», δήλωσε η εισαγγελέας Μπέθανι Άνταμς. «Η Τζέιμς χειραγωγούσε τα θύματά της με υπολογισμένη ακρίβεια», πρόσθεσε η εισαγγελική λειτουργός, περιγράφοντας πώς η καθηγήτρια «κανονικοποιούσε την κακοποίηση» ως μέρος ενός «παρατεταμένου μοτίβου αρπακτικής συμπεριφοράς» απέναντι στα παιδιά.

Η ανάρμοστη σχέση με τον 16χρονο

Η Τζέιμς οργάνωνε τις συναντήσεις με τον μαθητή του σχολείο Bitterne Park του Σαουθάμπτον μέσω Snapchat και τον έπαιρνε με το αυτοκίνητό της, ώστε να φιλιούνται μέσα στο αυτοκίνητο, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο νεαρός είπε ότι είχε σεξουαλική επαφή στο σπίτι της 30χρονης και πρόσθεσε: «Εκείνη τη στιγμή ήμουν συγκλονισμένος, ήταν υπέροχο, αλλά, κοιτάζοντας πίσω, ήταν λάθος».

Περιγράφοντας την πρώτη φορά στο σπίτι της, είπε: «Ερχόταν προς το μέρος μου στον καναπέ, με το κεφάλι της στην αγκαλιά μου, βλέποντας τηλεόραση, το σκυλί της ήταν επίσης εκεί, απλά χαλαρώναμε, και τότε έσκυψα για ένα φιλί. Φιλιόμασταν, μετά τα πράγματα προχώρησαν, της είπα “να πάμε πάνω;”, εκείνη είπε “ναι” και κάναμε σεξ. Γδύθηκε και γδύθηκα και εγώ και έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα».

Ο νεαρός πρόσθεσε ότι στην τάξη η Τζέιμς, την οποία περιέγραψε ως «αρκετά ελκυστική», του έβαζε κρυφά ηλεκτρονικά τσιγάρα μέσα στις εργασίες του και είπε επίσης ότι της άρεσε να την αποκαλεί «δεσποινίς» όταν ήταν μόνοι τους. Είπε: «Είναι λίγο περίεργη, αλλά το δέχτηκα, ήταν λίγο ύποπτο, αλλά δεν με ένοιαζε». Κατέθεσε επίσης πώς η Τζέιμς του είχε πει ότι τον αγαπούσε. «Νόμιζα ότι νοιαζόταν για μένα», συμπλήρωσε.

Η Τζέιμς απέδωσε τη συμπεριφορά της στην ανωριμότητά της όταν ξεκίνησε να διδάσκει σε ηλικία μόλις 21 ετών: «Απλώς δεν πιστεύω ότι ήμουν έτοιμη γι’ αυτό. Καθώς προχωρούσε η καριέρα μου, συνειδητοποίησα ότι ίσως αναζητούσα επιβεβαίωση από λάθος ανθρώπους».

Η ποινή της θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από το Κακουργιοδικείο του Γουίντσεστερ.

Protothema.gr

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