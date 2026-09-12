Υπόθεση Μαζωνάκη: Τι αποκαλύπτουν οι επίμαχες φωτογραφίες και πώς καίνε τους γιατρούς - Πού εστιάζει η Αστυνομία

Ενώ οι δύο γιατροί ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα 14 Μαΐου, σε βάρος τους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεσης του τραγουδιστή, ο οποίος υπέστη ανακοπή στο ιατρείο τους στο Κολωνάκι το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης (9/09).

Επιπλέον, αποκαλυπτικές ήταν οι πληροφορίες που έδωσε ο δικηγόρος, Χαράλαμπος Λυκούδης, που εκπροσωπεί την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, μιλώντας το βράδυ της Παρασκευής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, στη δικογραφία δεν περιέχονται βίντεο από την ώρα άφιξης στο ιατρείο ή φωτογραφίες από την ώρα που ο τραγουδιστής έκανε την πλασμαφαίρεση, όμως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο γνωστός τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο πριν τις 14:00 κάτι που -όπως υποστηρίζει- αποδεικνύεται και από τη μαρτυρία του οδηγού ταξί που τον μετέφερε εκεί και τον οποίο ο τραγουδιστής απασχολούσε για πάρα πολλά χρόνια.

Συγκεκριμένα, ο κ. Λυκούδης αποκάλυψε ότι ο τραγουδιστής ήταν για 1,5 ώρα στο ιατρείο της Καρνεάδου χωρίς τις αισθήσεις του πριν κληθεί το ΕΚΑΒ, αλλά και ότι «από τη δικογραφία προκύπτει ότι έγινε μία προσπάθεια να διαγραφούν όλα τα αρχεία των πελατών του συγκεκριμένου ιατρείου.

Οι αντιφάσεις που «έκαψαν» τους γιατρούς

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Μίνας Καραμήτρου για το CNN Greece, όσον αφορά την ώρα άφιξης του θανόντος η Ιωάννα Γάκα δήλωσε ότι Γιώργος Μαζωνάκης έφθασε στο ιατρείο του στις 16:00 σε αντίθεση με άλλες καταθέσεις μαρτύρων που εργάζονται στην κλινική.

Όσον αφορά τη διάρκεια παραμονής στο χώρο θεραπείας και λειτουργίας του μηχανήματος η γιατρός δήλωσε ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν στο χώρο θεραπείας για πολύ μικρό χρονικό διάστημα (αφού ακόμα δεν είχε γίνει εκκίνηση του μηχανήματος) σε αντίθεση με τη γραμματέα του ιατρείου η οποία δήλωσε ότι βρισκόταν χώρο της θεραπείας για τουλάχιστον 45 λεπτά.

Όσον αφορά την ιδιότητα της Ιατρικής, η Ιωάννα Γάκα δήλωσε ότι είναι ιατρός με ειδικότητα γυναικολόγου, ενώ ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ιατρός με ειδικότητα παθολόγου, σε αντίθεση με τις άδειες των ιατρείων και τις παροχές που παρείχαν στους ενδιαφερόμενους.

Όσον αφορά τη χρήση απινιδωτή η γιατρός δήλωσε ότι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος έκανε απινίδωση χωρίς να ανταποκριθεί ενώ το πλήρωμα του ΕΚΑΒ δήλωσε ότι στο Ιατρείο υπήρχε μηχάνημα απινιδωτή το οποίο όμως δεν λειτουργούσε.

Τι αποκαλύπτουν οι επίμαχες φωτογραφίες

Παράλληλα από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού προκύπτει ότι ο επικεφαλής του ιατρείου, δηλαδή ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος από τις 13:59 έως τις 14:43 βρισκόταν σε κατάστημα καφέ της περιοχής. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έφτασε στο ιατρείο λίγο πριν πάθει την ανακοπή όπως αρχικώς ισχυρίστηκαν οι δύο γιατροί, αλλά πριν ο Θεοδωρόπουλος πάει στο καφέ που φαίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες, καθώς από άλλη κατάθεση προκύπτει ότι κατά την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου συναντήθηκε και χαιρετήθηκε με τον γιατρό ο οποίος εκείνη την ώρα έφευγε.

Πού εστιάζουν οι έρευνες της ΕΛΑΣ

Πλέον, οι έμπειροι αξιωματικοί και αναλυτές της ΕΛΑΣ στα εγκληματολογικά εργαστήρια δίνουν τον δικό τους αγώνα δρόμου, προκειμένου να φέρουν στην επιφάνεια ακόμη περισσότερα στοιχεία από τις ηλεκτρονικές συσκευές και φυσικά τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που εντόπισαν στην κλινική του Κολωνακίου. Μάλιστα, σύμφωνα με αστυνομικές πήγες, τα πρώτα στοιχεία που ανασύρθηκαν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια ήταν και αυτά που βοήθησαν στο να ανατραπούν οι αρχικοί ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών.

Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών εξετάζουν εξονυχιστικά τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκαν στον χώρο. Στόχος των ερευνών είναι να αποκτήσουν πρόσβαση στα ψηφιακά δεδομένα και στη μνήμη των μηχανημάτων.

Οι πληροφορίες από τον εγκέφαλο των μηχανημάτων και ειδικά σε αυτό που φέρεται να συνδέθηκε για να υποβληθεί στην πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζωνάκης, αναμένεται να δείξει το πότε ξεκίνησε να λειτουργεί και εάν τη στιγμή που ένιωσε αδιαθεσία ο τραγουδιστής βρισκόταν σε εξέλιξη η ιατρική πράξη. Επίσης, ερευνούν στοιχεία και άλλων πελατών, ενώ εξετάζουν και το ενδεχόμενο αν έχουν σβηστεί πολύτιμα στοιχεία από τη μνήμη του μηχανήματος.

Μάλιστα, άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου φέρεται να διαπίστωσε ότι είχαν καθαριστεί τα σωληνάκια από το συγκεκριμένο μηχάνημα. Ωστόσο, αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι ακόμη και σε μια τέτοια περίπτωση, είναι εφικτό να εντοπιστούν βιολογικά ίχνη και γενετικό υλικό που θα «φωτίσουν» την έρευνα.

Το ζευγάρι φαίνεται να ισχυρίστηκε ότι τα επίμαχα μηχανήματα, είχαν γνωστοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο το 2025 το ένα και εντός του 2026 το άλλο.

Ψάχνουν για έξτρα βιντεοληπτικό υλικό

Ταυτόχρονα, στελέχη της Ασφάλειας αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, όχι μόνο του ιατρείου, αλλά και από τη γύρω περιοχή, ώστε να διερευνηθεί ένα ακόμη μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής που ακολούθησε ο τραγουδιστής πριν από την επίσκεψή του.

Με βάση την κάμερα που υπάρχει στην είσοδο της πολυκατοικίας, καταγεγραμμένο υλικό δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη να εισέρχεται στο ιατρείο περίπου στη 1 το μεσημέρι και όχι στις 4, όπως φέρεται να υποστήριξε η γιατρός. Τα ίδια στοιχεία φέρονται να ενισχύουν το σενάριο ότι η ιατρική διαδικασία είχε ήδη ξεκινήσει όταν παρουσιάστηκε η αδιαθεσία του καλλιτέχνη.

Επίσης, οι Αρχές εξετάζουν τα ψηφιακά αρχεία που κατασχέθηκαν από το ιατρείο. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο κατά πόσο πραγματοποιούνταν αντίστοιχες πράξεις και σε άλλους ασθενείς στο παρελθόν, ενώ διερευνώνται όλες οι καταγεγραμμένες ιατρικές πράξεις που ενδέχεται να σχετίζονται με τη λειτουργία της μονάδας.

Αναζήτηση στο ΑΙ για την επαναφορά νεκρού και η διαγραμμένη φωτογραφία

Εν τω μεταξύ, σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο «φως» για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο. Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του MEGA, από την εξέταση των ηλεκτρονικών συσκευών των δύο γιατρών που κατασχέθηκαν, προκύπτει ότι οι δύο γιατροί αναζητούσαν στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) τρόπους να επαναφέρουν στη ζωή τον Γιώργο Μαζωνάκη, την ώρα που εντός του χώρου εξελισσόταν η επείγουσα κατάσταση. Πλέον, οι αρχές καλούνται να εξακριβώσουν το ποιος από τους δύο έκανε την αναζήτηση, αλλά και την ακριβή ώρα που έγινε.

Τη δική της σημασία φαίνεται πώς έχει και η διαγραφή από το ηλεκτρονικό ημερολόγιο του ιατρείου, των καταχωρήσεων που αφορούσαν στα ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι στο κινητό της γιατρού εντοπίστηκε διαγραμμένη φωτογραφία στην οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ξαπλωμένος στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Οι Αρχές εξετάζουν πότε τραβήχτηκε η φωτογραφία και αν προέρχεται από την ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή. Η χρονική ταυτοποίησή της θεωρείται κρίσιμη για την ανασύσταση όσων συνέβησαν στο ιατρείο πριν από την ανακοπή.

Αναβάθμιση της κατηγορίας ζητά η οικογένεια του τραγουδιστή

Από την πλευρά της οικογένειας του τραγουδιστή, ο δικηγόρος Χαράλαμπος Λυκούδης έχει υποστηρίξει ότι ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη συνδέεται με την ιατρική πράξη ή πράξεις που έγιναν στον χώρο. Όπως έχει αναφέρει, από τα μέχρι στιγμής ιατροδικαστικά δεδομένα δεν προκύπτει προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια, ενώ η οικογένεια προτίθεται να ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σ

ημειώνεται ότι το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος επισύρει ποινή κάθειρξης έως 10 ετών, ενώ η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο μπορεί να επισύρει ακόμη και την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Επίσης, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη θεωρεί ότι τα μηχανήματα είναι «παρανόμως εγκατεστημένα» στον χώρο των κατηγορουμένων και μεταξύ των αιτημάτων που υπέβαλε στον Ανακριτή είναι η κατάσχεσή τους και ο έλεγχός τους (δακτυλικά αποτυπώματα κλπ) ώστε να βρεθεί ποιοι τα χειρίζονταν. Ζητά επίσης άρση τηλεφωνικού απορρήτου, την απομαγνητοφώνηση της κλήσης που έγινε στο ΕΚΑΒ, τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς κ.ά.

Τι ισχύει με την «απροσδιόριστη αιτία θανάτου»

Η νεκροψία – νεκροτομή διενεργήθηκε σήμερα από δύο έμπειρους ιατροδικαστές και παρουσία τεχνικού συμβούλου που όρισε η οικογένεια. Ωστόσο δεν κατέστη εφικτό να προσδιορίσει την αιτία θανάτου. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η αιτία χαρακτηρίζεται ως απροσδιόριστη, καθώς δεν προέκυψε εύρημα που να εξηγεί με βεβαιότητα τι προκάλεσε την ανακοπή καρδιάς που υπέστη ο καλλιτέχνης.

Οι απαντήσεις αναμένονται πλέον από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, τα δείγματα των οποίων έχουν ήδη αποσταλεί στα ειδικά εργαστήρια. Οι ειδικοί θα αναζητήσουν τυχόν φαρμακευτικές ουσίες, παθολογικά αίτια ή άλλους παράγοντες που δεν μπορούν να διαπιστωθούν μόνο μέσω της νεκροτομής.

Λέων στο CNN Greece: «Έτσι εξηγείται…»

Αναμένουμε τώρα, τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Από τον συνδυασμό επομένως των εξετάσεων αυτών αλλά και των αποτελεσμάτων της νεκροτομής, θα προκύψουν τα αποτελέσματα για την ακριβή αιτία θανάτου αλλά και της ώρας θανάτου», προσέθεσε.

Ο κ. Λέων ανέφερε επίσης, πώς οι τεχνικοί σύμβουλοι, θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τους και να αξιολογήσουν, και τα εξής επίσης, αναφορικά με την υπόθεση:

Όλα τα στοιχεία που έχουν κατασχεθεί από την Ελληνική Αστυνομία και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας,

Το γενετικό υλικό από τα μηχανήματα τα οποία όπως διαπιστώθηκε ήταν σε εξέλιξη της διαδικασίας της ιατρικής πράξης της πλασμαφαίρεσης,

Οι μαρτυρίες των ανθρώπων που είδαν τον Γιώργο Μαζωνάκη όταν επισκέφθηκε το ιατρείο αλλά και τα συμπτώματά του κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης.

cnn.gr