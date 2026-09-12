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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πυκνώνουν οι διεργασίες στον ΔΗΣΥ - Οι προτάσεις που ετοιμάζει για τα μεγάλα ζητήματα

 12.09.2026 - 12:10
Πυκνώνουν οι διεργασίες στον ΔΗΣΥ - Οι προτάσεις που ετοιμάζει για τα μεγάλα ζητήματα

Η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, προήδρευσε σύσκεψης του Συμβουλίου Επιτρόπων των Ομάδων Παραγωγής Πολιτικής του κόμματος.

Κατά τη σύσκεψη συζητήθηκαν οι προτεραιότητες και οι άξονες εργασίας των Ομάδων για το επόμενο διάστημα, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της διασύνδεσής τους με την Κοινοβουλευτική Ομάδα και τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, με στόχο τη συστηματική υποστήριξη του κοινοβουλευτικού έργου και την επεξεργασία συγκεκριμένων προτάσεων και πολιτικών.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, ο ενεργειακός σχεδιασμός και το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI, ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου, το κυκλοφοριακό, η θωράκιση και βιωσιμότητα του ΓεΣΥ, η προσέλκυση επενδύσεων, ο καλύτερος πολεοδομικός σχεδιασμός και η μείωση της γραφειοκρατίας, η ενίσχυση του πολιτισμού καθώς και θέματα κοινωνικής πολιτικής.

Η Πρόεδρος υπογράμμισε τη σημασία της συστηματικής και τεκμηριωμένης επεξεργασίας των μεγάλων προκλήσεων που απασχολούν την κοινωνία, με στόχο την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων, μέτρων και πολιτικών.

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