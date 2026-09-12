ΠτΔ: Έρχεται νέο στεγαστικό σχέδιο από την Κυβέρνηση - Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι

Μιλώντας το Σάββατο στην εκδήλωση επιβράβευσης αριστούχων αποφοίτων των ορεινών κοινοτήτων, στην Προεδρική Κατοικία Τροόδους, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το νέο σχέδιο προετοιμάστηκε από τον Επίτροπο Ορεινών Κοινοτήτων σε συνεργασία με τον Υπουργό Εσωτερικών, αφού προηγουμένως καταγράφηκαν οι ανάγκες και οι προσδοκίες των κατοίκων.

Ο κ. Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε το στεγαστικό μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νέοι και οι νεαρές οικογένειες, τόσο στην Κύπρο όσο και ευρύτερα στην Ευρώπη.

Όπως ανέφερε, από την ανάληψη της διακυβέρνησης έχουν προκηρυχθεί περισσότερα από δέκα στεγαστικά σχέδια, ενώ έχουν επενδυθεί πέραν των €300 εκατομμυρίων. Παράλληλα, περισσότερες από 5.500 νέες οικιστικές μονάδες βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης και αναμένεται να προστεθούν στην αγορά.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε και στις δύο νέες στεγαστικές αποφάσεις που έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο την περασμένη Πέμπτη. Η πρώτη αφορά την παραχώρηση 570 κρατικών οικοπέδων με έκπτωση 75% επί της αξίας τους, ενώ η δεύτερη προβλέπει κίνητρα σε οικογένειες για αξιοποίηση υφιστάμενης κατοικίας ή οικοπέδου, με στόχο την κάλυψη στεγαστικών αναγκών μελών της ίδιας οικογένειας, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου έχει ήδη ξεπεραστεί ο συντελεστής δόμησης.

«Σήμερα θέλω να ανακοινώσω ότι σε πολύ λίγες μέρες θα εξαγγείλουμε ακόμη ένα νέο στεγαστικό σχέδιο, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των ανθρώπων των ορεινών κοινοτήτων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος.

Παράλληλα, ο κ. Χριστοδουλίδης έθεσε ως στόχο την αύξηση του πληθυσμού των ορεινών περιοχών και των κοινοτήτων της Τηλλυρίας, σημειώνοντας ότι σήμερα 160 κοινότητες αριθμούν συνολικά περίπου 32.000 κατοίκους.

Όπως είπε, στόχος της Κυβέρνησης είναι μέσα στην επόμενη δεκαετία ο αριθμός αυτός να διπλασιαστεί και να φτάσει τις 64.000 κατοίκους.

«Είναι ένας στόχος που θα τον θέσουμε μαζί, θα δουλέψουμε μαζί και να είστε σίγουροι ότι θα τον πετύχουμε», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε παράλληλα ότι η στήριξη των ορεινών περιοχών αποτελεί επένδυση στο μέλλον της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση στη νέα γενιά, την παιδεία, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια και τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ώστε οι νέοι να μπορούν να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στις κοινότητές τους.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στις πολιτικές που εφαρμόζονται στα σχολεία των ορεινών περιοχών, όπως η λειτουργία ολοήμερων σχολείων, η διατήρηση δημοτικών σχολείων ακόμη και με πολύ μικρό αριθμό μαθητών, καθώς και η λειτουργία ολιγομελών τμημάτων κατεύθυνσης στα λύκεια.

Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι πραγματική επιτυχία της πολιτικής για τις ορεινές κοινότητες θα είναι όχι απλώς η διατήρησή τους, αλλά η ανάπτυξή τους, με τη νέα γενιά να πρωταγωνιστεί σε αυτή την προσπάθεια.